Hoàng Anh Gia Lai báo lãi tăng gấp đôi, doanh thu trái cây vượt 4.150 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, HAGL (mã chứng khoán: HAG) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.909 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 8,4%, xuống còn gần 1.038 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 871 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL đạt gần 565,8 tỷ đồng, tăng 13,3% so với quý III/2025. Sau khi ghi nhận khoản lỗ khác hơn 78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 487,7 tỷ đồng, tăng 12,9%.

Lợi nhuận sau thuế trong quý III đạt hơn 470,3 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt gần 64,5 tỷ đồng, tăng hơn 300%.

Trái cây là nguồn thu chủ lực

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HAGL đạt gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 2.148 tỷ đồng, giảm 2,9%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trái cây tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, mang về hơn 4.153 tỷ đồng doanh thu thuần.

Mảng trái cây tiếp tục đóng góp chủ lực vào doanh thu của HAGL, với hơn 4.153 tỷ đồng sau 9 tháng

Riêng quý III, doanh thu từ trái cây đạt gần 1.460 tỷ đồng, tăng 2,9%, chiếm khoảng 76,5% tổng doanh thu thuần trong kỳ.

Doanh thu bán hàng hóa trong 9 tháng đạt gần 535 tỷ đồng, giảm 46,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu bán vật nuôi đạt gần 224,8 tỷ đồng, tăng 29,5%; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt gần 34,8 tỷ đồng, tăng 129,5%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu 9 tháng đạt hơn 219,5 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền cho vay đạt gần 157,9 tỷ đồng, giảm 18,1%; lãi thanh lý các khoản đầu tư đạt gần 46,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản thu này. Lãi tiền gửi ngân hàng đạt gần 13,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 248 triệu đồng cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt gần 1.344 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, HAGL ghi nhận khoản lãi khác hơn 1.433 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 102,6 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác này góp phần quan trọng đưa lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp lên gần 2.778 tỷ đồng, tăng 115,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng 103,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 2.431 tỷ đồng, tăng 94,6%; lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt gần 242,8 tỷ đồng, tăng khoảng 290,2%.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 1.919 đồng, gần gấp đôi mức 986 đồng cùng kỳ năm trước.

Chi phí trồng cà phê tăng hơn gấp đôi

Tại ngày 30/9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL đạt hơn 10.525 tỷ đồng, tăng 24,7% so với mức hơn 8.438 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn quả đạt hơn 5.664 tỷ đồng, giảm 1,6%. Ngược lại, chi phí trồng cây cà phê tăng mạnh từ gần 1.762 tỷ đồng lên hơn 3.919 tỷ đồng, tương ứng tăng 122,4%.

Chi phí đầu tư dự án chăn nuôi đạt hơn 765 tỷ đồng, giảm 2,1%. Chi phí xây dựng nhà xưởng và nhà văn phòng nông trường đạt gần 79,8 tỷ đồng, tăng 77,9%; các công trình khác đạt hơn 96,3 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Như vậy, cà phê đang là khoản mục có mức tăng đầu tư đáng kể nhất trong chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL. Dù vậy, phát triển vườn cây ăn quả vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí đầu tư dở dang của doanh nghiệp.

HAGL giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con HGI

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), công ty con của HAGL, hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 6/10/2026, HGI hoàn tất chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, thu về tổng cộng 1.139,28 tỷ đồng.

Đến ngày 8/10/2026, HGI được Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18, ghi nhận vốn điều lệ tăng lên 1.873 tỷ đồng.

Theo Công văn số 10095/UBCK-GĐĐC ngày 12/10/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HGI trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 6/10/2026.

Bên cạnh đợt phát hành cổ phiếu, trong hai ngày 5/10 và 7/10/2026, HAGL đã hoàn tất chuyển nhượng một phần vốn góp tại HGI cho bên thứ ba. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại doanh nghiệp này giảm từ 83,9% xuống còn 74,79%.

Dù tỷ lệ sở hữu giảm, HGI vẫn là công ty con của HAGL. Các giao dịch trên diễn ra sau ngày 30/9/2026 và được doanh nghiệp trình bày trong phần sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.