Hoãn xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Sáng 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

Cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Hoàng Huy

Cùng vụ án, 10 bị cáo khác bị xét xử về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

HĐXX triệu tập 60 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa hôm nay vắng mặt 30 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và vắng bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do).

Trước sự vắng mặt của những người trên, khi được hỏi, các bị cáo đề nghị tiếp tục phiên tòa. Đại diện VKS có ý kiến cho rằng, do vắng mặt bị cáo Linh và nhiều người liên quan, đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho hoãn tòa.

Sau thời gian HĐXX hội ý, thẩm phán Lê Quang Chiều cho hay, xét đề nghị của đại diện VKS về việc hoãn phiên tòa là có căn cứ, tòa quyết định hoãn phiên xử. HĐXX ấn định ngày xét xử lại phiên tòa là vào sáng ngày 12 và 13/11 tới.

Theo cáo trạng, tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Công ty Thanh Tâm thỏa thuận với các cổ đông Công ty Thiên An Phát về việc nhượng quyền khai thác khoáng sản tại mỏ số 2 với giá trị ghi trên hợp đồng là 2,5 tỷ đồng, giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Khi làm thủ tục chuyển nhượng, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát đã đến gặp bị cáo Lê Đức Giang nhờ giúp đỡ và được ông Giang hứa sẽ giúp, dặn Tùng liên hệ Sở TN&MT.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Hoàng Huy

Nhờ đó, Công ty Thiên An Phát đã làm được thủ tục chuyển nhượng dù hồ sơ không đảm bảo theo quy định pháp luật, trữ lượng được cấp phép là hơn 147.000m3 cát ở thể tự nhiên, vượt trữ lượng được phê duyệt là 46.000m3.

Khi thẩm định hồ sơ, bị cáo Nguyễn Thế Hùng nói với các chuyên viên khác đây là trường hợp người nhà của Phó Chủ tịch Lê Đức Giang, cần tạo điều kiện giải quyết nhanh.

Cáo trạng nêu, do nể nang và vụ lợi, bị cáo Lê Đức Giang và một số bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá 5,1 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát.

Hành vi này của ông Giang trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807m3 cát ở thể nở rời với tổng trị giá là 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc và Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Sở TN&MT Thanh Hóa đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm chế độ quản lý nhà nước về khoáng sản gây thất thoát tài sản Nhà nước.