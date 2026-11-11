Hoãn xét xử vụ sản xuất, buôn bán khoảng 1,2 triệu bình chữa cháy giả

Các bị cáo có mặt tại tòa sáng 11/11. (Ảnh: MINH HÙNG)

Trong vụ án, các bị cáo Đặng Quốc Hoàng (Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Vietlink); Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú); Dong Liang (quốc tịch Trung Quốc, làm việc tại Công ty Vietlink) bị xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các bị cáo Phạm Đức Cảnh (cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy, chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty Công nghệ phòng cháy, chữa cháy Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng Kiểm định Công ty phòng cháy, chữa cháy Phương Nam) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đinh Xuân Các (Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss); Nguyễn Khắc Toàn (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (Trưởng phòng Đo lường thời gian, tần số, âm thanh và rung động Viện Đo lường Việt Nam) bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Có 9 luật sư tham gia bào chữa và 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử thông báo vắng hơn 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, bị cáo Dong Liang (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) cũng xin hoãn phiên xét xử vì vắng luật sư bào chữa.

Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào 13 giờ 30 phút ngày 30/11.

Vụ án khởi phát từ ngày 17/9/2025, một người dân ở Hà Nội đến cơ quan công an tố giác việc mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai doanh nghiệp với tổng số tiền gần 64 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi sử dụng các bình này không dập được đám cháy như hướng dẫn trên vỏ bình và cam kết của bên bán. Người mua đã giao nộp số bình chữa cháy để cơ quan điều tra xác minh.

Kết quả giám định ban đầu xác định các bình chữa cháy được gửi kiểm tra không có thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì, là hàng giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nhà máy, kho hàng tại nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn bình chữa cháy, nguyên liệu cùng máy móc, tem nhãn.

Theo cơ quan giám định, nhiều mẫu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt. Riêng 135.395 bình bột chữa cháy thu giữ trong vụ án được định giá hơn 41,4 tỷ đồng.

Từ tố giác trên, cảnh sát điều tra xác định năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (hiện bị truy nã) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy mang thương hiệu Dragon.

Từ năm 2019, doanh nghiệp này nhập khẩu bột chữa cháy không bảo đảm chất lượng cùng vỏ bình, linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam điều phối, giám sát hoạt động sản xuất.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ 1.049.875 bình bột chữa cháy, thu về hơn 344 tỷ đồng.

Tháng 12/2024, Hoàng chuyển nhượng hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc.

Trong năm 2025, Công ty An Phú tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226.568 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, thu hơn 117 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn sản xuất 7.062 bình nhãn hiệu 990, trong đó bán ra 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng.

Như vậy, tổng số bình chữa cháy hai doanh nghiệp đã đưa ra thị trường lên tới hơn 1,27 triệu bình.