Hoãn xét xử phúc thẩm cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Ngày 6/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử cựu thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng liên quan đến hoạt động cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan hầu tòa ngày 6/11.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bản án sơ thẩm ngày 24/8 tuyên phạt ông Hoan 12 năm tù, ông Nam 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

8 bị cáo khác gồm nhóm cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước và chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng hầu tòa phúc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt. 18 bị cáo còn lại của vụ án không kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, tình tiết mới liên quan đến quá trình công tác, hoạt động thiện nguyện và sự ghi nhận của các tổ chức, cá nhân tại địa phương để đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, sau đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để có thêm thời gian xác minh những thông tin mới mà các luật sư đã cung cấp.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm sáng 6/11.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của 28 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài và có sự câu kết, tham gia của nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về lao động ngoài nước.

Cụ thể, các bị cáo là cựu cán bộ đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 - 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Cơ quan tố tụng kết luận, giai đoạn từ 2020 - 2025, Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 16,3 tỷ đồng để ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng quy trình, thủ tục riêng khi thẩm định, phê duyệt hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động.

Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.

Giai đoạn sơ thẩm, hậu quả thiệt hại của vụ án cũng cơ bản được các bị cáo và bên liên quan khắc phục hết. Trong đó, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp thừa tiền khắc phục nên được tòa sơ thẩm tuyên trả lại hơn 4,9 tỷ đồng.