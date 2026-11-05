Hoãn xét xử 19 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Các bị cáo trong đường dây ma túy

Ngày 5/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần tiếp tục làm rõ, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, 15 bị cáo gồm: Nguyễn Hải Quan (SN 2001), Phạm Mạnh Côn (SN 1986), Lâm A Mácl (SN 1995), Trương Thị Ly Na (SN 1989), Trần Văn Phanh (SN 1996), Trần Văn Trung (SN 1973), Nguyễn Thanh Tú (SN 1977), Huỳnh Thị Ngọc Tuyền (SN 1992), Võ Thành Minh (SN 1982), Huỳnh Thái Dương (SN 1981), Trần Ngọc Hưng (SN 1992), Nguyễn Chí Thuần (SN 2000), La Quang Thọ (SN 1989), Đỗ Thành Ân (SN 1987) và Phạm Thiên Lộc (SN 1992) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Đạo (SN 1983) bị truy tố về các tội “Chiếm đoạt chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phan Trọng Hiếu (SN 1977) bị truy tố về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài tội mua bán trái phép chất ma túy, Phạm Thiên Lộc còn bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo Nguyễn Anh Khoa (SN 1994) và Nguyễn Châu Lâm (SN 1991) lần lượt bị truy tố về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phát hiện đường dây từ vụ vận chuyển gần 700 gam heroin

Theo nội dung cáo trạng, vụ án được phát hiện vào trưa 2/1/2024. Thời điểm này, trong quá trình tuần tra tại khu vực xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Hải Quan có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 697,37 gam heroin.

Làm việc với cơ quan chức năng, Quan khai nhận số ma túy trên được những người có tên Long và Tuấn (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển để giao cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quan, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm heroin, ketamine, MDMA và methamphetamine, với tổng khối lượng lên đến nhiều kilôgam.

Quá trình điều tra xác định, Quan và Phạm Mạnh Côn được những người sử dụng các tài khoản Telegram có tên Long, Quyết và Tuấn thuê quản lý kho ma túy. Nhiệm vụ của các đối tượng là tiếp nhận thông tin người mua, phân chia, đóng gói và giao ma túy theo chỉ đạo.

Để thực hiện việc này, Côn thuê Lâm A Mácl phụ giúp quản lý kho, cân, phân lẻ và giao ma túy cho khách. Từ các đầu mối trên, đường dây tiếp tục mở rộng với nhiều người tham gia mua bán ma túy qua nhiều khâu nhằm hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Tú đã mua 500 gam methamphetamine với giá 95 triệu đồng, sau đó bán lại cho Huỳnh Thị Ngọc Tuyền và một số người khác. Tuyền cùng Võ Thành Minh tiếp tục mua ma túy, phân chia thành các gói nhỏ để bán kiếm lời.

Một nhánh khác trong đường dây do Trương Thị Ly Na tham gia điều hành. Theo cáo trạng, Na nhiều lần mua ma túy từ một người sử dụng tài khoản Telegram có tên “Anh Ba”, với số lượng mỗi lần từ 500 gam đến 1.000 gam methamphetamine và heroin.

Na thuê Trần Văn Phanh phụ giúp việc nhận, phân chia và giao ma túy với tiền công 1,5 triệu đồng/ngày.

Từ nguồn ma túy mua được, Na đã bán cho Trần Văn Trung tổng cộng 1.050 gam methamphetamine, bán cho Huỳnh Thái Dương 100 gam và Trần Ngọc Hưng 150 gam. Sau khi mua, những người này tiếp tục phân chia ma túy để bán lại cho các đối tượng khác.

Ngoài ra, La Quang Thọ và Đỗ Thành Ân cũng tham gia mua bán 7,5 gam methamphetamine. Phạm Thiên Lộc mua ma túy của Ân và một người phụ nữ chưa rõ lai lịch để bán lại.

Không chỉ tham gia mua bán ma túy, Lộc còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Nguyễn Anh Khoa tại nhà Khoa ở quận Gò Vấp.

Bị cáo chịu trách nhiệm về gần 16kg ma túy các loại

Đối với hành vi chiếm đoạt và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cáo trạng xác định, sau khi biết Trương Thị Ly Na bị bắt, Nguyễn Hoàng Đạo đã lấy 20 gam methamphetamine tại nơi ở của Na.

Sau đó, Đạo mang số ma túy này đến nhà Phan Trọng Hiếu, rủ Hiếu cùng sử dụng. Sau khi sử dụng, Hiếu cất giấu bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn chứa 0,2217 gam methamphetamine.

Về khối lượng ma túy, theo cáo trạng, Nguyễn Hải Quan phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán trái phép nhiều loại ma túy, gồm hơn 1,3kg heroin, 7kg ketamine, 469,81 gam MDMA, gần 6kg methamphetamine cùng các loại ma túy khác. Tổng khối lượng ma túy mà Quan phải chịu trách nhiệm được xác định khoảng 16kg.

Hai bị cáo Phạm Mạnh Côn và Lâm A Mácl phải chịu trách nhiệm đối với hơn 4kg ma túy các loại. Các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy từ vài gam đến khoảng 1,5kg, tùy theo hành vi và vai trò của từng người.

Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định các mẫu vật thu giữ, xác định chủng loại và khối lượng ma túy. Lời khai của các bị cáo được xác định phù hợp với những tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra.

Đối với những người có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy nhưng chưa xác định được lai lịch, cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý. Các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, điện thoại và mạng xã hội của những người liên quan tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Do vụ án còn những vấn đề cần tiếp tục điều tra, làm rõ, HĐXX TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định pháp luật.