Hoãn xét kháng cáo của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ). (Ảnh: MH)

Tại phần thủ tục phiên phúc thẩm, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long) xin rút kháng cáo tại phiên tòa.

Một số bị cáo và luật sư xin hoãn phiên phúc thẩm. Một số bị cáo đề nghị thay đổi, bổ sung người bào chữa.

Trình bày quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa, do một số bị cáo, luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng rút kháng cáo tại phiên tòa.

Sau khi nghe ý kiến của các bị cáo, luật sư và đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Cũng theo Hội đồng xét xử, tại phiên phúc thẩm, cả 10 bị cáo có kháng cáo đều thừa nhận sai phạm, tội danh, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt; trong đó có 1 bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa.

Tháng 8/2926, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Nguyễn Bá Hoan bị tuyên mức án 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".