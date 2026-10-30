Hoàn trả tiền tỷ 'đi lạc'

Ông Thanh đã chuyển trả 1 tỷ đồng cho anh N.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Giai Lạc xác định người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông Thanh là anh Y.N.N. (1999, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Anh N. cũng đã trình báo Công an địa phương về vụ việc và nhờ hỗ trợ sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản người khác. Ngày 29-10, anh N. đã đến Công an xã Giai Lạc để thực hiện các thủ tục nhận toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản ông Thanh.