Hoàn trả tiền tỷ 'đi lạc'
Bỗng dưng nhận 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi tiếp tục nhận được 9.999 đồng với nội dung thông báo đã chuyển nhầm 1 tỷ đồng kèm số điện thoại liên lạc, ông Nguyễn Duy Thanh (1969, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) liền đến trình báo Công an xã Giai Lạc để xác minh thông tin.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Giai Lạc xác định người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông Thanh là anh Y.N.N. (1999, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Anh N. cũng đã trình báo Công an địa phương về vụ việc và nhờ hỗ trợ sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản người khác. Ngày 29-10, anh N. đã đến Công an xã Giai Lạc để thực hiện các thủ tục nhận toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản ông Thanh.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoan-tra-tien-ty-di-lac-post360219.html