Hoãn tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Trong thông báo trên fanpage Việtnam en Scène gửi khán giả, nghệ sĩ, nhà tài trợ, đối tác và những người đồng hành cùng chương trình, BTC Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp cho biết: “Vì lý do khách quan, BTC quyết định sẽ hoãn Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp và tổ chức sự kiện vào thời điểm phù hợp. Thông tin cụ thể về thời gian và chương trình sẽ được Ban tổ chức thông báo tới quý vị”.

Thông báo hoãn chương trình được BTC đăng tải trên fanpage

BTC cũng gửi lời cảm ơn tới công chúng và các đơn vị đã quan tâm, đồng hành với chương trình từ những ngày đầu xây dựng. Sự ủng hộ dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam là động lực để chương trình tiếp tục theo đuổi mục tiêu giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và có dịp cùng quý vị chia sẻ những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa tại Paris”, thông báo nêu.

Trả lời câu hỏi của khán giả về việc vé có được bảo lưu hay phải đăng ký lại, BTC Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp cho biết, những khán giả đã đăng ký vé sẽ được ưu tiên đăng ký vé cho các buổi diễn mới khi chương trình được tổ chức trở lại.

Trước đó theo công bố, xuất phát từ sáng kiến của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ diễn ra từ 24.10 đến hết 31.10. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO và nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.

Sự kiện được kỳ vọng không chỉ là cuộc gặp giữa nghệ sĩ và công chúng, mà còn là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.

Theo kế hoạch trước đó, trong số các tác phẩm tham gia có Hồn Trương Ba, da hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, sẽ mở màn đêm khai mạc.