Hoãn tổ chức Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026

Chương trình tổng duyệt nghệ thuật múa rối nước phục vụ Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp (Ảnh: BTC).

Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ, nhà tài trợ, đối tác và những người đồng hành, Ban tổ chức bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự tin tưởng và ủng hộ dành cho chương trình từ những ngày đầu xây dựng.

Ban tổ chức mong tiếp tục nhận được sự đồng hành để thực hiện mục tiêu giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch ban đầu, Ngày Việt Nam tại Pháp dự kiến diễn ra từ ngày 24/10 tại Paris, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VH,TT&DL cùng các cơ quan liên quan tổ chức.

Điểm nhấn của sự kiện là Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp mang tên “Vietnam en Scène” (Chân dung Việt Nam), dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 31/10, quy tụ nghệ sĩ từ nhiều nhà hát ở ba miền Việt Nam cùng các nghệ sĩ Pháp. Chương trình được xây dựng theo sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo kế hoạch ban đầu, Ngày Việt Nam tại Pháp với điểm nhấn là Tuần sân khấu được tổ chức từ ngày 24/10 (Ảnh: BTC).

Theo kế hoạch, các tác phẩm tham gia giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật, từ truyền thống đến đương đại. Trong đó, vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, dự kiến mở màn đêm khai mạc.

Không chỉ quảng bá nghệ thuật biểu diễn, chương trình còn hướng tới tạo không gian giao lưu, trao đổi và sáng tạo giữa nghệ sĩ hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp, thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo tới bạn bè quốc tế.

Hiện Ban tổ chức chưa công bố thời gian tổ chức thay thế. Đối với khán giả đã đăng ký vé xem các buổi diễn, Ban tổ chức cho biết sẽ ưu tiên đăng ký vé cho các suất diễn mới khi chương trình được tổ chức trở lại.