Hoàn tiền 'đi lạc' cho chủ cũ

Tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đào tạo; từ 16/10/2026, mua, bán vàng trong ngày từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 17-23/10/2026.