Hoàn tiền 'đi lạc' cho chủ cũ
Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được chuyển vào 450 triệu đồng nhưng không rõ người chuyển và nguồn tiền nên chị Bùi Thị Thanh Vân (trú xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) đến Công an xã Đình Cương trình báo sự việc.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đình Cương nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là bà Võ Thị Như A. (1976, trú xã Thọ Phong, Quảng Ngãi). Ngày 23-10, Công an xã Đình Cương cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ chị Vân hoàn trả đầy đủ 450 triệu đồng cho bà A.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoan-tien-di-lac-cho-chu-cu-post359911.html