Hoàn thuế nhập khẩu: Doanh nghiệp thủy sản cần lưu ý gì?

Cục Hải quan vừa làm rõ điều kiện hoàn thuế hàng nhập khẩu phục vụ xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 22928/CHQ-NVTHQ gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hướng dẫn giải quyết vướng mắc về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu.

Theo điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tuy nhiên, để xác định hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế, doanh nghiệp cần đáp ứng các căn cứ cụ thể. Theo điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, sản phẩm xuất khẩu phải được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Cục Hải quan nhấn mạnh, chính sách hoàn thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, với điều kiện đáp ứng đúng đối tượng và căn cứ xác định hàng hóa được hoàn thuế.

Việc sản phẩm đã xuất khẩu không thay thế yêu cầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn thuế theo quy định pháp luật. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, quá trình đưa hàng hóa vào sản xuất và thủ tục hải quan đối với sản phẩm xuất khẩu.

Về hồ sơ, trình tự và thủ tục hoàn thuế, doanh nghiệp thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 86/2026/TT-BTC.

Để xử lý vướng mắc theo từng trường hợp cụ thể, Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp căn cứ hồ sơ thực tế của đơn vị, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn chi tiết.