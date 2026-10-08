Hoàn thuế giá trị gia tăng tự động: Rút ngắn thời gian, tối ưu dòng vốn cho doanh nghiệp

Việc kê khai và nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT tự động giúp tiết giảm tối đa thời gian và chi phí vận hành. Ảnh: Thuế Phú Thọ

Số hóa hoàn thuế, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đối mặt với khó khăn thanh khoản do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng và áp lực thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, việc hoàn trả kịp thời tiền thuế GTGT giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn tái đầu tư, thanh toán cho nhà cung cấp và duy trì chuỗi cung ứng. Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội - cho rằng, việc đẩy nhanh hoàn thuế sẽ khơi thông nguồn lực nội tại, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp bứt phá.

Mới đây, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) kiến nghị không thu VAT với hàng tái nhập, tái xuất, đồng thời đẩy nhanh hoàn VAT cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính rà soát quy trình hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật để giảm chi phí thời gian, tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ngành thuế xác định xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT là nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng thời gian để đưa nguồn vốn quay trở lại chu kỳ kinh doanh nhanh nhất.

Chủ trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế GTGT đang được ngành thuế các địa phương cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tại tỉnh Gia Lai, ngành thuế đã triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thủ tục hoàn thuế GTGT tự động từ tháng 10/2026. Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai - ghi nhận ngành thuế tỉnh đã chủ động triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế Thành phố - cho biết đơn vị đã giải quyết trên 70% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong vòng 6 ngày làm việc. Tại Hải Phòng, cơ quan thuế đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp ngay từ khâu lập hồ sơ…

Chia sẻ về sự hỗ trợ này, ông Keisuke Kuroki - Giám đốc cấp cao Công ty Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - cho biết doanh nghiệp nhận hơn 64 tỷ đồng tiền hoàn thuế trong nửa đầu năm nhờ toàn bộ thủ tục thực hiện trên môi trường điện tử. Ông Kim Hak Chun - Giám đốc Tài chính Công ty ZEIT C&A Việt Nam (TP. Hải Phòng) - cũng cho hay doanh nghiệp đề nghị hoàn 240 tỷ đồng tiền thuế từ đầu năm và được hỗ trợ rà soát hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian xử lý.

Theo Cục Thuế, với việc chủ động triển khai các giải pháp, cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định với tổng số tiền được hoàn 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026; trong đó hoàn thuế xuất khẩu 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền hoàn. Con số này phản ánh sự phục hồi sản xuất và quyết tâm chính trị của ngành thuế trong việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Sẵn sàng hoàn thuế tự động từ nền tảng công nghệ

Với sự xuất hiện của AI và tự động hóa, công tác hoàn thuế GTGT năm 2026 đang được đẩy nhanh, tạo bước đột phá. Ảnh: chinhphu.vn

Năm 2026, ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng dữ liệu và AI trong phân tích rủi ro. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử đạt 99%. Đáng chú ý, 87% số hồ sơ thuộc diện “hoàn trước, kiểm tra sau” được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Tuy nhiên, theo phản ánh của người nộp thuế, vẫn còn tình trạng chậm, muộn tại một số địa phương trong việc kiểm tra xác minh đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Để bảo đảm hoàn đúng hạn, đúng đối tượng; kiểm soát đúng rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác hoàn thuế, tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp, với mục tiêu rút ngắn thực chất thời gian hoàn thuế, kịp thời khơi thông dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước.

Cụ thể là: Tiếp tục tập trung, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế GTGT với mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trừ hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, vi phạm pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục và đẩy nhanh hoàn thuế đối với người nộp thuế tuân thủ tốt. Đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro đến từng giao dịch, từng phần số tiền đề nghị hoàn; tăng cường kết nối, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, kê khai thuế, hải quan, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan; hoàn thiện bộ tiêu chí rủi ro, thí điểm tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai chính thức từ năm 2027. Nâng cao hiệu quả kiểm soát gian lận gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Với doanh nghiệp, việc thu hồi vốn nhanh giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào khoản vay ngân hàng lãi suất cao. Theo các chuyên gia, cơ chế này giúp cắt giảm khâu trung gian, giảm thời gian chờ đợi, đáp ứng tối đa yêu cầu quay vòng vốn.

Để chuẩn bị đưa hệ thống vào vận hành, ngành thuế đang gấp rút nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tập huấn chuyên môn. Ngành thuế đưa ra 3 khuyến nghị để doanh nghiệp thích ứng: Đảm bảo toàn bộ hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra là hóa đơn điện tử hợp pháp, thông tin kê khai chính xác và đồng bộ; thực hiện hạch toán kế toán và thanh toán qua ngân hàng đúng quy định để phục vụ đối soát tự động; theo dõi sát các thông báo, hướng dẫn từ ngành Thuế để nắm rõ quy trình thao tác trên ứng dụng mới.

Với sự xuất hiện của AI và tự động hóa, công tác hoàn thuế GTGT năm 2026 đang được đẩy nhanh, tạo bước đột phá, vừa ngăn chặn gian lận chính sách vừa giải quyết nhanh hồ sơ đủ điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững./.