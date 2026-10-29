Hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Theo đó, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố và UBND cấp xã tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận số 107-KL/TW, Thông báo số 269-TB/BTCTW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, Quyết định số 2034/QĐ-TTg, Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 24/10/2026 về công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và quản lý biên chế trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố và UBND cấp xã.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức thực hiện công việc; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực; xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Tiến hành kê khai, cập nhật, bổ sung thông tin về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, thống kê khối lượng công việc, làm rõ nhiệm vụ tiếp tục thực hiện, nhiệm vụ mới được giao, nhiệm vụ chuyển giao, nhiệm vụ không còn thực hiện hoặc thay đổi về phạm vi, đối tượng, quy trình và trách nhiệm giải quyết, việc sử dụng nhân lực hiện có theo vị trí việc làm; xác định đúng nhu cầu nhân lực, ưu tiên cơ cấu lại, bố trí lại và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có, từ đó mới xây dựng phương án biên chế.

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức thực hiện công việc; kế thừa các danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực đã được phê duyệt, xác nhận và còn phù hợp; cập nhật những nội dung thay đổi, còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng.

Xác định nhu cầu nhân lực theo từng vị trí việc làm trên cơ sở nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn phương pháp xác định phù hợp với tính chất của từng nhóm công việc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo từng năm, có thuyết minh về cơ sở dự báo, thay đổi nhiệm vụ, quy mô hoạt động và điều kiện bảo đảm thực hiện; hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Sở Nội vụ thành lập Tổ công tác để tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.