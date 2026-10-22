Hoàn thiện vị trí việc làm, tạo cơ sở giao biên chế sát yêu cầu nhiệm vụ

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các bộ, ban, ngành, địa phương và cấp xã. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Nội vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Trường Chính trị tỉnh và cán bộ trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm, biên chế.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Các đại biểu được hướng dẫn 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; thống nhất sử dụng 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các bộ, ngành, địa phương. Việc thống nhất quy trình, biểu mẫu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm đồng bộ, chính xác, làm căn cứ giao biên chế giai đoạn 2027-2031 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với Tuyên Quang, việc tập huấn đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã giúp đội ngũ cán bộ nắm vững phương pháp triển khai, xác định đúng nhu cầu nhân lực, bố trí và sử dụng biên chế hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.