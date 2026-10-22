Hoàn thiện vị trí việc làm tạo cơ sở giao biên chế sát yêu cầu nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy và cấp xã, nhằm thống nhất nhận thức, phương pháp triển khai, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Dự tại điểm cầu chính tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Nội dung trọng tâm của Hội nghị là quán triệt chỉ đạo, định hướng, quan điểm và nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Các đại biểu được tập huấn, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; thống nhất sử dụng 9 biểu nghiệp vụ trong bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các câu hỏi, phản ánh liên quan đến quá trình thực hiện hướng dẫn; đồng thời tiếp nhận kinh nghiệm triển khai và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại các bộ, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Việc thống nhất quy trình và biểu mẫu tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị áp dụng chung phương pháp rà soát, tổng hợp dữ liệu và xác định nhu cầu nhân lực. Đây là cơ sở xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 sát yêu cầu nhiệm vụ, gắn quản lý biên chế với xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đối với Thái Nguyên, Hội nghị giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ tham mưu từ cấp tỉnh đến cấp xã nắm vững nội dung, phương pháp và quy trình triển khai. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa nhiệm vụ, tổ chức rà soát sát thực tế, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu nhân lực.

Việc xác định rõ vị trí việc làm, yêu cầu công việc và nhân lực tương ứng sẽ tạo cơ sở bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, quyết tâm của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị trong quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xác định vị trí việc làm, gắn với xác định cụ thể công việc, người thực hiện và kết quả đầu ra; đồng thời nhận diện đúng những khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí yêu cầu tập trung xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm; quá trình rà soát phải bảo đảm thực chất, không hợp thức hóa hiện trạng, không đồng nhất vị trí việc làm với số người quy đổi và chỉ tiêu biên chế.

Kết quả hoàn thiện vị trí việc làm phải tạo cơ sở đổi mới công tác quản lý đội ngũ, chính sách tiền lương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kế thừa có chọn lọc những nội dung đã phù hợp, đồng thời rà soát, bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn quản lý, đánh giá cán bộ; xây dựng rõ hai danh mục, gồm danh mục vị trí việc làm và danh mục những bất cập, kiến nghị.

Về tiến độ thực hiện, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30-11 để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.