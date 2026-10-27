Hoàn thiện vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế theo yêu cầu mới

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Kết luận 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: rà soát, cập nhật vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức mới; thống nhất phương pháp phân tích công việc, xác định sản phẩm đầu ra và nhu cầu nhân lực; hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị năm 2026; xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại nhân lực và giao biên chế giai đoạn 2027-2031; gắn vị trí việc làm với công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ cán bộ.

Theo báo cáo, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế theo Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 20/10/2026.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác thảo luận hai dự thảo: Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác và tiến độ triển khai; Kế hoạch rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu quá trình triển khai phải xuất phát từ thực tiễn, có tính toán khoa học, không thực hiện máy móc, hình thức.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị xác định rõ tiến độ đối với từng nhóm nhiệm vụ, nắm chắc tình hình và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Việc xây dựng vị trí việc làm, phương án biên chế không chỉ căn cứ vào số lượng biên chế hiện có mà phải xuất phát từ khối lượng, tính chất công việc thực tế, đặc thù của từng đơn vị và những nhiệm vụ mới phát sinh, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các kết luận của Trung ương.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, dữ liệu công tác trong năm qua và tiêu chí đánh giá sản phẩm đầu ra. Qua đó, bảo đảm yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng vẫn đáp ứng khối lượng, yêu cầu công việc ngày càng cao.

Thứ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị xây dựng lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bảo đảm tính thực tiễn, khách quan, khoa học và phù hợp với tình hình cụ thể, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí nhân lực, quản lý biên chế và tổ chức bộ máy.