Hoàn thiện tổ chức thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Theo quy định, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ xã hội và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Nhiệm vụ bao gồm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, hội thi, hội diễn, triển lãm, tuyên truyền lưu động; phát triển thư viện, văn hóa đọc; hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao và tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu tại địa phương.

Thông tư nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao; sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian, phong tục, tập quán tốt đẹp.

Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cơ cấu tổ chức được xác định căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, điều kiện thực tế và quy định pháp luật, thay vì áp dụng một mô hình cứng nhắc cho mọi địa phương.

Đối với Đà Nẵng, quy định mới là cơ sở để rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao cấp xã sau sắp xếp địa giới hành chính. Thành phố cần quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất phù hợp đặc thù từng địa bàn, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc triển khai không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy mà còn hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, mở rộng hoạt động phục vụ cộng đồng và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ văn hóa, thể thao ngay tại cơ sở.