Hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật ứng phó sụt lún, sạt lở Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1780/QĐ-BXD kèm kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-CP của Chính phủ.

Đầu tư các dự án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn theo hướng tổng thể, liên vùng và đa mục tiêu.

Nghị quyết này cụ thể hóa Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống các nguy cơ sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đánh giá hiệu quả, tác động của các công trình và hệ thống hạ tầng đã đầu tư có liên quan đến sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Những hạn chế, bất cập cần được phát hiện để có phương án khắc phục hoặc điều chỉnh phù hợp.

Với lĩnh vực xây dựng, nhiệm vụ không dừng ở kiểm tra các công trình hiện hữu. Bộ Xây dựng sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành, dự kiến trong tháng 12/2027.

Đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đa mục tiêu cũng được đặt ra, trong đó lồng ghép yêu cầu phòng, chống các rủi ro thiên tai.

Đáng chú ý, chương trình hành động của Chính phủ yêu cầu quản lý chặt hoạt động xây dựng nhà ở, công trình và những hoạt động có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở, ngập úng, xâm nhập mặn.

Các địa phương cũng phải xem xét việc sắp xếp, di dời dân cư tại những khu vực thường xuyên ngập úng hoặc có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Chương trình hành động cũng đặt ra việc đầu tư các dự án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn theo hướng tổng thể, liên vùng và đa mục tiêu. Các dự án cần gắn với điều kiện tự nhiên, khả năng thích ứng và nhu cầu phát triển của từng khu vực.

Với Đồng bằng sông Cửu Long, thách thức không chỉ nằm ở việc xây dựng thêm công trình chống sạt lở hay ngăn ngập mà còn là lựa chọn phương án phát triển phù hợp với diễn biến nguồn nước, nền đất và điều kiện khí hậu.

Công tác rà soát quy hoạch, đánh giá hiệu quả hạ tầng và kiểm soát hoạt động xây dựng vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế rủi ro lâu dài.