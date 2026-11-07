Hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy với loại hình nhà cho thuê trọ

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sau khi tiến hành các nội dung làm việc tại hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc (Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La) và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.