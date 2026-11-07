Hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy với loại hình nhà cho thuê trọ
Đáp ứng nhu cầu thuê trọ của người lao động, ngày càng nhiều căn hộ chung cư mini và nhà trọ được đưa vào hoạt động. Nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với loại hình nhà cho thuê này, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 15 đã phối hợp với chính quyền các địa bàn được phân công quản lý để tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở cho thuê đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn an toàn PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-tieu-chuan-an-toan-phong-chay-chua-chay-voi-loai-hinh-nha-cho-thue-tro-246261107153028291.htm