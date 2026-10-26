Hoàn thiện tiêu chí, biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia

Sáng 26/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Tờ trình. Ảnh: Media Quốc hội.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật gồm 7 chương, 41 điều, quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền xác định, biện pháp và lực lượng bảo vệ; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân; quản lý công trình an ninh, khu an ninh và chính sách trong hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Dự thảo Luật không điều chỉnh việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự theo quy định của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Về phân loại, dự thảo Luật quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm.

Thứ nhất là công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, thuộc khu vực trọng yếu theo quy định của pháp luật về cảnh vệ.

Thứ hai là công trình an ninh, khu an ninh do lực lượng công an nhân dân quản lý, sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ ba là các công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức, địa phương, trừ công trình do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Về lực lượng bảo vệ, dự thảo Luật quy định lực lượng thuộc Bộ Công an và lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình; không quy định lực lượng của Bộ Quốc phòng do nội dung này đã được điều chỉnh tại Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, dự thảo tập trung quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; các vấn đề thường xuyên biến động trong thực tiễn được giao Chính phủ quy định nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Media Quốc hội.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ ranh giới với các luật chuyên ngành, nhất là đối với công trình lưỡng dụng và hạ tầng phi vật lý như hạ tầng số, trung tâm dữ liệu. Khái niệm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cần được hoàn thiện theo hướng làm rõ vai trò, chức năng đối với an ninh quốc gia, đồng thời bổ sung tiêu chí về an ninh chuỗi cung ứng và hiệu ứng dây chuyền trong các lĩnh vực điện, viễn thông, tài chính, logistics.

Về tiêu chí xác định, phân loại công trình, Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định tại Điều 6, Điều 7; đồng thời đề nghị nghiên cứu thống nhất hệ thống tiêu chí, phương pháp phân loại, bổ sung tiêu chí định lượng đối với công trình loại I trong lĩnh vực an ninh năng lượng, hạ tầng số. Luật cần quy định nguyên tắc và nhóm tiêu chí cơ bản như mức độ phụ thuộc, khả năng thay thế, tính liên tục; giao Chính phủ quy định ngưỡng kỹ thuật cụ thể.

Đối với biện pháp bảo vệ công trình trọng điểm về an ninh quốc gia tại Điều 10, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định trường hợp "đặc biệt cấp thiết" khi Thủ tướng Chính phủ áp dụng biện pháp bảo vệ chưa được pháp luật quy định. Các nội dung cần làm rõ gồm phạm vi, thời hạn áp dụng, đầu mối chỉ huy, cơ chế báo cáo và quy trình chấm dứt áp dụng.