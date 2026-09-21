Hoàn thiện thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics

Chiều 21/9, tại Hải Phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Logistics vùng lần VII: "Kiến tạo không gian phát triển mới logistics Vùng đồng bằng sông Hồng" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn Logistics vùng lần VII: "Kiến tạo không gian phát triển mới Logistics vùng đồng bằng sông Hồng". Ảnh: CP

Đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn logistics

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, ngành logistics Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 4,5-5%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics từng bước được đầu tư, doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển, với hơn 34.000 doanh nghiệp tham gia; các hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện để logistics Việt Nam hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, ngành logistics vẫn còn những hạn chế như vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường bộ, thiếu phương thức vận tải có năng lực lớn; kết nối giữa các loại hình giao thông, khu vực sản xuất, kho vận và cảng biển còn hạn chế; chi phí logistics còn cao.

Theo Phó Thủ tướng, những vấn đề nêu trên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư tưởng, hành động, chuyển từ "quản lý, hỗ trợ" sang "kiến tạo, phục vụ và phát triển", từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Ảnh: CP

Phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông

Theo Phó Thủ tướng, Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định các mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tăng trưởng logistics bình quân 12-15%/năm, từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hình thành các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối khu vực và quốc tế.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được.

Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, khu vực, vùng và địa phương. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, khoa học; đầu tư đồng bộ, hiệu quả; tăng năng lực kết nối giữa đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy, hàng không với hệ thống hậu cần logistics.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: CP

Thứ ba, coi hoàn thiện thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics. Tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến logistics, vận tải đa phương thức, hàng hải, đường thủy, hải quan, thương mại, giao dịch điện tử và đầu tư.

Thứ tư, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ trì triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh lợi thế địa lý chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh khi được chuyển hóa thành năng lực hạ tầng, dịch vụ và kết nối. Do đó, cần ưu tiên phát triển các cảng cửa ngõ như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn ở phía bắc; Đà Nẵng, Vân Phong, Quy Nhơn ở miền Trung; Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, Hòn Khoai ở phía nam.

Đồng thời, từng bước thu hút các hãng tàu lớn, nhà khai thác cảng quốc tế, trung tâm phân phối khu vực, doanh nghiệp logistics toàn cầu và nhà đầu tư công nghệ hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Thứ năm, chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Logistics không có ranh giới hành chính, do đó các địa phương không thể tự xây dựng hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.