Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh gồm 23 đồng chí có chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định chủ trương, đường lối, định hướng lớn về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Tư pháp trình bày Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đại diện Công an tỉnh trình bày ý kiến góp ý vào Dự thảo. Ảnh: Hoàng Hiếu

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành trình bày ý kiến góp ý vào Dự thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Tư pháp - đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các dự thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu, bổ sung thêm thành viên Ban chỉ đạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa văn phong trong dự thảo tránh trùng lặp, bảo đảm tính chặt chẽ để trình UBND tỉnh xem xét, sớm triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hiếu

Tiếp đó, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho rằng: Việc xây dựng Nghị quyết là cần thiết, bởi giám định tư pháp là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện, môi trường làm việc đặc biệt. Vì vậy, Nghị quyết cần nghiên cứu, xây dựng mức hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đội ngũ giám định viên tư pháp. Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp và Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện các ý kiến góp ý, trong đó, phải làm rõ các nội dung tại Điều 3, Khoản 2 của Nghị quyết; có mức khống chế kinh phí cho từng vụ việc; phấn đấu hoàn thiện các nội dung để Nghị quyết có thể được ban hành và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2027.