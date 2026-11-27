Phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã dành 80% thời gian cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, các luật được thông qua tập trung đổi mới chính sách đầu tư, kinh doanh, quản lý và sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, Luật Đất đai (sửa đổi) được kỳ vọng khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý, khai thác và sử dụng đất, cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Cùng với đó, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) hướng tới tháo gỡ vướng mắc trong phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nâng cao tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Trong quản lý tài chính công, Quốc hội thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) trên cơ sở kết hợp các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, nhằm hạn chế chồng chéo, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và tăng cường kỷ luật tài khóa.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) cũng tập trung cải cách thủ tục, mở rộng quyền tự chủ trong mua sắm, đổi mới phương thức lựa chọn nhà thầu và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Những thay đổi này hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư, đấu thầu, đồng thời phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thực chất

Một nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách đối với khu vực doanh nghiệp này.

Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ, chính sách mới hướng tới xây dựng môi trường để doanh nghiệp nâng cao năng lực nội tại, mở rộng quy mô và cải thiện sức cạnh tranh. Hiệu quả hoạt động và mức độ phát triển của doanh nghiệp được xác định là căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trong số các chính sách đáng chú ý có quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bên cạnh đó là các chính sách thuế đối với cơ sở giáo dục, hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Các quy định này tiếp tục cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đầu tư, chứng khoán, thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc đồng thời hoàn thiện nhiều lĩnh vực pháp luật tạo cơ sở nâng cao tính thống nhất của hệ thống chính sách kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Để tận dụng những cơ hội từ các chính sách mới, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật quy định, xác định thời điểm có hiệu lực và điều kiện áp dụng cụ thể, từ đó xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.