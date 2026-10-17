Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm điều hành phiên thảo luận

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 17/10, Tổ đại biểu Quốc hội số 7 thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bắc Ninh thảo luận về các dự án luật. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm điều hành phiên thảo luận.

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm tính khả thi

Tham gia góp ý dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi toàn diện luật, chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường và động lực phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, dự thảo cần tiếp tục được rà soát về tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đối tượng thụ hưởng và khả năng cân đối nguồn lực.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện luật, đồng thời đề nghị làm rõ tác động của các chính sách mới đối với thu, chi ngân sách nhà nước.

Theo đại biểu, các số liệu về giảm thu, tăng chi và khả năng cân đối ngân sách trung hạn được nêu trong Báo cáo số 733 của Chính phủ cần được phân tích rõ hơn, tính đến cả những rủi ro và biến động bất thường có thể phát sinh.

Đối với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 4 dự thảo luật, việc nâng ngưỡng lên tối đa 300 lao động, tổng nguồn vốn 150 tỷ đồng hoặc doanh thu 400 tỷ đồng có thể làm tăng đáng kể số doanh nghiệp được hưởng chính sách. Vì vậy, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc mở rộng ngưỡng; quy định nguyên tắc xác định lĩnh vực kinh doanh chính đối với doanh nghiệp đa ngành và cách xử lý khi doanh nghiệp thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ.

Đồng thời, cần kết nối dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm và tăng cường hậu kiểm để hạn chế kê khai sai hoặc chia tách doanh nghiệp nhằm hưởng chính sách.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng dự phiên thảo luận

Liên quan đến hình thức phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng dự thảo chưa làm rõ quy trình lập dự toán, cấp phiếu, kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước, thanh toán, quyết toán và thu hồi phiếu. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc quản lý ngân sách đối với hình thức hỗ trợ này, đồng thời giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể về chế độ kế toán, kiểm soát chi và quyết toán ngân sách.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát, cụ thể hóa các trường hợp áp dụng hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ tại Chương II; làm rõ thẩm quyền ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư và bổ sung khái niệm chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo. Những nội dung này cần được quy định thống nhất, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Cùng góp ý về dự án luật, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào nguyên tắc áp dụng pháp luật, chính sách tiếp cận mặt bằng và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Theo đại biểu, dự thảo đưa ra nhiều chính sách liên quan đến thuế, tín dụng, đất đai và thị trường, trong khi một số nội dung có thể khác với quy định hiện hành. Vì vậy, cần làm rõ thứ tự ưu tiên áp dụng pháp luật để tránh phát sinh vướng mắc. Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, đại biểu cho rằng cần quan tâm đến thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế để chính sách thực sự có ý nghĩa.

“Tôi cho rằng không nên tiếp tục đưa ra những chính sách được thiết kế theo hướng rất ưu đãi nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện hiệu quả do vướng mắc với các quy định pháp luật khác”. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với chính sách tiếp cận mặt bằng tại Điều 10, đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện áp dụng và bản chất pháp lý của tài sản hình thành từ nguồn hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, cần rà soát quy định liên quan đến diện tích 20 ha và tỷ lệ 5% trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bởi mức chênh lệch lớn có thể gây khó khăn khi áp dụng.

Từ thực tiễn khảo sát, đại biểu cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ khó khăn về mặt bằng mà còn thiếu vốn và hạn chế về công nghệ. Để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, cần nghiên cứu cơ chế chấm điểm doanh nghiệp phù hợp thay vì yêu cầu xếp hạng tín nhiệm với chi phí cao; đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền.

Đại biểu nhấn mạnh: “Người ta theo dõi được sản xuất kinh doanh, tức là thông tin về sản xuất kinh doanh và dòng tiền người ta đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa ấy thì đấy mới là cái mà để cho các tổ chức tín dụng của họ làm căn cứ để họ cho vay”.

Mở rộng cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đại biểu Cil Bri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Cil Bri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đề nghị dự án luật quan tâm hơn đến những nhóm còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực phát triển, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào miền núi.

Theo đại biểu, phụ nữ dân tộc thiểu số có nhiều lợi thế từ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tri thức bản địa, nghề thủ công truyền thống đến chế biến nông sản, du lịch cộng đồng và khai thác giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn về vốn, kiến thức quản trị, pháp luật kinh doanh, kỹ năng số và khả năng tiếp cận thị trường.

Đáng chú ý, không ít phụ nữ đã có ý tưởng, sản phẩm và khả năng tổ chức sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.

“Nếu chính sách chỉ tập trung hỗ trợ những doanh nghiệp đã được thành lập, chúng ta có thể bỏ lỡ một nguồn lực khởi nghiệp rất quan trọng ngay từ cơ sở”. Đại biểu Cil Bri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng và chuẩn bị khởi nghiệp gồm, tư vấn phương án kinh doanh, đào tạo kỹ năng quản trị, kế toán, kiến thức pháp luật; hỗ trợ tiếp cận vốn, đăng ký kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng thương mại điện tử và kết nối thị trường.

ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận

Đối với Điều 17 của dự thảo luật, đại biểu đề nghị làm rõ việc áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ, nghiên cứu cơ chế ưu tiên phù hợp khi lựa chọn đối tượng thụ hưởng. Việc hỗ trợ cần gắn với lợi thế và chuỗi giá trị kinh tế địa phương, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, dịch vụ và kinh tế xanh của tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, công khai thông tin, đơn giản hóa thủ tục và đánh giá kết quả. Theo đại biểu, chính sách cần chuyển từ hỗ trợ hình thức sang tạo cơ hội phát triển thực chất, giúp các nhóm còn khó khăn từng bước nâng cao năng lực kinh doanh, tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán, bảo đảm an ninh kinh tế

ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động kế toán, kiểm toán.

Theo đại biểu, hai đạo luật có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý tài chính, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia. Thông tin tài chính trung thực góp phần bảo vệ ngân sách, tài sản nhà nước, quyền lợi doanh nghiệp và sự ổn định của thị trường. Vì vậy, cải cách thủ tục cần đi đôi với nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát rủi ro.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận

Góp ý về Điều 71 Luật Kế toán, đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế giám sát, hậu kiểm theo hướng dựa trên phân loại rủi ro; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý kế toán, kiểm toán với cơ quan thuế và cơ quan phòng, chống tội phạm kinh tế. Công tác kiểm tra cần chú trọng phát hiện việc sử dụng chứng từ không hợp pháp, che giấu doanh thu, hạch toán chi phí không có thực hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm trốn thuế, che giấu dòng tiền bất hợp pháp và gây thất thoát tài sản.

Đối với dịch vụ kế toán qua biên giới, đại biểu cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ, năng lực chuyên môn, người chịu trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đồng thời, cần bảo đảm khả năng truy xuất hồ sơ theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền và bảo vệ dữ liệu tài chính quan trọng.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm cũng đề nghị hoàn thiện tiêu chuẩn năng lực, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người hành nghề kế toán, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi cố ý lập, xác nhận hoặc hợp thức hóa chứng từ, số liệu sai sự thật. Việc đơn giản hóa thủ tục hành nghề không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn.

Đối với điều khoản chuyển tiếp, đại biểu đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của giấy phép, chứng chỉ và đăng ký hành nghề đã được cấp hợp pháp; quy định lộ trình đáp ứng điều kiện mới, tránh buộc tổ chức, cá nhân thực hiện lại thủ tục không cần thiết, gây phát sinh chi phí hoặc gián đoạn hoạt động.

“Một hệ thống kế toán, kiểm toán minh bạch là công cụ quan trọng góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia; ngược lại, an ninh kinh tế được bảo đảm sẽ tạo nền tảng cho thị trường tài chính và dịch vụ kế toán, kiểm toán phát triển bền vững”. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Các ý kiến tại phiên thảo luận thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trong việc hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính khả thi và thống nhất của pháp luật. Đây là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững