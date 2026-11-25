Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (bế mạc ngày 21-11), nhiều luật, nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ... Các văn bản tập trung hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, kinh doanh đến năng lượng, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, việc hoàn thiện các quy định về tài chính, thuế có ý nghĩa thiết thực đối với môi trường kinh doanh. Chính sách rõ ràng, ổn định và phù hợp với thực tiễn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực của nền kinh tế.

Vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh. Ảnh Công Đoàn

TS. Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận định, tốc độ xây dựng pháp luật thời gian qua đã được đẩy nhanh nhằm khắc phục tình trạng thể chế hóa chủ trương chậm, chưa đầy đủ và chưa đúng tinh thần. Một trong những đột phá đáng chú ý là việc Quốc hội thiết lập các cơ chế đặc thù để xử lý những vướng mắc trong hệ thống pháp luật, qua đó khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc.

Ông Phan Đức Hiếu cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, chuyển từ thụ động giải quyết thủ tục sang chủ động quản trị. Cơ quan quản lý sẽ chủ động phát hiện vấn đề, nhận diện những khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải để có phương án xử lý kịp thời, thay vì chờ doanh nghiệp phát sinh vướng mắc rồi mới tiếp nhận kiến nghị. Cách tiếp cận này đòi hỏi chính quyền địa phương phải nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện chính sách, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, ông Phan Đức Hiếu lưu ý không nên chỉ tập trung tháo gỡ những vướng mắc lớn mà bỏ qua các thủ tục nhỏ trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Một khâu xử lý chậm, một thủ tục hành chính tưởng như đơn giản cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh, thậm chí làm gián đoạn cả một quy trình. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng thực thi cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể, sát với hoạt động của doanh nghiệp, qua đó chuyển những thay đổi về thể chế thành thuận lợi thực tế.

Đồng bộ giải pháp, đưa chính sách vào cuộc sống

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) nhận định, việc Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung và thông qua các luật tại kỳ họp lần này tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm trong công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Những nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan quản lý nhà nước trong việc không ngừng rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố nền tảng thể chế và mở rộng dư địa phát triển của nền kinh tế.

“Theo tôi, giá trị nổi bật của những thay đổi lần này không chỉ nằm ở việc hoàn thiện các quy định trong từng lĩnh vực, mà còn ở định hướng tăng cường tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội. Trước hết, việc tiếp tục hoàn thiện các quy định về đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án. Khi nguồn lực đất đai, tài chính và các nguồn lực xã hội được khai thác hiệu quả hơn, tác động tích cực sẽ lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các quy định về tài chính, ngân sách, thuế và phát triển doanh nghiệp góp phần củng cố môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao năng lực quản trị và khả năng tiếp cận nguồn lực. Đặc biệt, việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sẽ góp phần củng cố nội lực, nâng cao sức chống chịu và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Một định hướng giàu ý nghĩa dài hạn là hoàn thiện hành lang pháp lý cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là những nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và từng bước chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng, công nghệ và giá trị gia tăng.

Để những thay đổi về thể chế phát huy hiệu quả cao nhất, theo ông Nguyễn Quang Huy, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong cải cách hành chính và tổ chức thực thi chính sách. Việc tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn các quy định mới; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, cấp phép và nghiệm thu sẽ góp phần giúp các dự án được triển khai thuận lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng đề xuất, cần tiếp tục quan tâm đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc và giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Việc duy trì đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ giúp chính sách ngày càng sát thực tiễn, phù hợp với sự vận động của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

“Những nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục được phát huy thông qua tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo trong từng khâu tổ chức thực hiện. Cải cách thể chế không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn là tạo dựng môi trường phát triển ngày càng thuận lợi, củng cố niềm tin và khơi mở những cơ hội mới cho toàn xã hội. Khi Nhà nước kiến tạo được nền tảng pháp lý minh bạch, ổn định; doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo; người dân có thêm cơ hội phát triển và thụ hưởng thành quả tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có thêm động lực để phát triển nhanh, hài hòa và bền vững trong dài hạn”, ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.