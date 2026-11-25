Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: NVCC)

Diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo vào cuộc sống.

Phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chung quanh những vấn đề đặt ra tại hội thảo.

Phóng viên: Hội thảo Giáo dục năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ông có thể cho biết mục đích, những vấn đề trọng tâm và kỳ vọng đặt ra đối với hội thảo lần này?

Ông Triệu Thế Hùng: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học tốt trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Thông qua diễn đàn này, địa phương có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau, cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn có thể tìm thấy những cách làm hiệu quả từ đơn vị khác. Đây cũng là cơ hội để các bên cùng nhận diện đầy đủ những vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn triển khai. Bởi dù một đạo luật, một nghị quyết được xây dựng và sửa đổi kỹ lưỡng, hoàn thiện đến đâu, khi đưa vào thực tiễn vẫn có thể nảy sinh những vấn đề mang tính cá biệt, đặc thù. Những vấn đề này cần được nhận diện để có giải pháp xử lý phù hợp, khơi thông điểm nghẽn về nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng hội thảo tiếp nhận được những luận cứ khoa học, nhất là những luận cứ xuất phát từ thực tiễn, phục vụ công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền. Mục tiêu cao nhất là đưa chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và công bằng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Ảnh minh họa: Sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội sôi nổi tham gia hoạt động giao lưu, trao đổi. (Ảnh: HNUE)

Phóng viên: Qua 68 tham luận gửi đến Ban tổ chức, những vấn đề nổi bật nào trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo được đặt ra, thưa ông?

Ông Triệu Thế Hùng: Qua nghiên cứu bước đầu 68 tham luận gửi đến hội thảo, gồm 18 tham luận về chính sách, chiến lược chung, 18 tham luận về giáo dục phổ thông, 18 tham luận về giáo dục nghề nghiệp và 14 tham luận về giáo dục đại học, chúng tôi nhận thấy có ba nhóm vấn đề lớn cần tập trung trao đổi.

Thứ nhất, về thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện. Mặc dù hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo hiện nay đã cơ bản được hoàn thiện, nhưng vẫn còn những văn bản dưới luật chưa được ban hành hoặc một số quy định còn chồng chéo giữa các chương, khoản, điều. Những vấn đề liên quan ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, đất đai và nhân sự vẫn còn những vướng mắc nhất định.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp liên ngành, việc phân cấp, phân quyền ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả. Có tình trạng giao quyền nhưng chưa đi đôi với bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện và trách nhiệm giải trình.

Thứ hai, về nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đây là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm tại hội thảo. Cần đánh giá việc phân bổ nguồn lực đã hợp lý hay chưa, hiệu quả sử dụng ra sao, tình trạng đầu tư dàn trải như thế nào và cần tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược nào.

Cùng với đó là cơ chế huy động nguồn lực xã hội, thu hút khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài tham gia phát triển giáo dục Việt Nam. Các chính sách tiền lương, đãi ngộ, cơ chế thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao cũng là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Thứ ba, về chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách ở từng cấp học, trình độ đào tạo. Những vấn đề về chương trình, đội ngũ giáo viên, điều kiện dạy học vẫn cần tiếp tục được quan tâm giải quyết. Đối với giáo dục nghề nghiệp, việc gắn kết đào tạo với thị trường lao động tại một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ. Đối với giáo dục đại học, những vấn đề về thực hiện quyền tự chủ, phát triển nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cũng cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng là những nội dung cần được trao đổi. Đáng chú ý, trách nhiệm của địa phương trong dự báo nhu cầu nhân lực và tổ chức đào tạo chưa được phát huy đầy đủ. Có những địa phương khi thu hút đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến việc dự báo nhu cầu ngành nghề, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực cục bộ ở một số lĩnh vực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể làm thay địa phương trong vấn đề này. Địa phương tiếp nhận đầu tư cần chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, xác định những ngành nghề cần thiết và tổ chức đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của địa bàn.

Từ những vấn đề trên, chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải tạo được chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, bảo đảm triển khai đồng bộ, có đủ nguồn lực và xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Hiệu quả thực hiện phải được đo bằng chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ hội học tập của người dân được mở rộng, đời sống giáo viên được cải thiện và sự tiến bộ thực chất của người học.

Ảnh minh họa: Cô và trò Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phóng viên: Trong thực tiễn triển khai chính sách, những khó khăn về tổ chức bộ máy, sắp xếp mạng lưới trường lớp và bố trí đội ngũ giáo viên đang đặt ra như thế nào? Theo ông, cần tập trung tháo gỡ những vấn đề gì?

Ông Triệu Thế Hùng: Thực tiễn triển khai cho thấy, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện và năng lực tổ chức thực hiện ở từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.

Chẳng hạn, trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học, điểm trường, trường chính, nhiều vấn đề cụ thể đặt ra cần được giải quyết. Cùng với đó là bài toán bố trí đội ngũ giáo viên. Có nơi thừa giáo viên, có nơi lại thiếu, thậm chí thiếu theo từng môn học, từng địa bàn. Đây là những vấn đề thực tiễn cần được xem xét để có phương án tổ chức phù hợp. Một vấn đề khác là cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách. Nguồn lực cần được bố trí có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu thực tế, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả.

Theo tôi, điều quan trọng là phải nhìn nhận chính sách từ góc độ thực thi. Những khó khăn phát sinh ở từng địa phương, từng cơ sở giáo dục cần được tập hợp, phân tích để xác định vấn đề, từ đó có giải pháp tháo gỡ phù hợp, đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Phóng viên: Đối với từng cấp học, trình độ đào tạo, hội thảo đặt ra những nội dung trọng tâm nào nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục, thưa ông?

Ông Triệu Thế Hùng: Mỗi cấp học, trình độ đào tạo có những yêu cầu và khó khăn riêng, do đó cần có những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đối với giáo dục phổ thông, cần quan tâm việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa và các điều kiện bảo đảm chất lượng, trong đó có phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng văn hóa học đường. Việc đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh cũng là nội dung được đặt ra.

Bên cạnh đó, hội thảo sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu đặt ra là chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang phát triển nguồn nhân lực bám sát nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế. Muốn vậy, cần tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đồng thời phát huy trách nhiệm của địa phương trong dự báo nhu cầu và tổ chức đào tạo nhân lực. Hội thảo cũng đặt ra vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, văn hóa và nghệ thuật.

Đối với giáo dục đại học, cần quan tâm định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân.

Cùng với đó là đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, chính sách đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, phát huy vai trò của doanh nghiệp và thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình. Những nội dung này cần được trao đổi, phân tích từ thực tiễn để đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chính sách ở từng lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội). ﻿ (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phóng viên: Sau hội thảo, những ý kiến, kiến nghị sẽ được tiếp thu và chuyển hóa như thế nào thành hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo thời gian tới?

Ông Triệu Thế Hùng: Trước hết, Ban tổ chức sẽ nghiêm túc tổng hợp, nghiên cứu và chắt lọc các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo, nhất là những đề xuất có cơ sở khoa học, xuất phát từ thực tiễn và có tính khả thi. Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và kiến nghị của Quốc hội; đồng thời hỗ trợ Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong quá trình hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Trọng tâm là nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế tổ chức thực hiện, trong đó có việc đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách và bảo đảm các điều kiện nguồn lực. Trên cơ sở kết quả, kiến nghị và những thông tin thu nhận được từ hội thảo, chúng tôi cũng sẽ tính đến việc xây dựng kế hoạch tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2027 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo tôi, hiệu quả thực hiện chính sách không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng văn bản đã ban hành hay những mục tiêu được xác định trên giấy tờ. Điều quan trọng hơn là chất lượng giáo dục có được nâng lên hay không, cơ hội học tập của người dân có được mở rộng không, đời sống giáo viên có được cải thiện và người học có thật sự tiến bộ hay không.

Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn tại hội thảo lần này, các ý kiến trao đổi cần đi vào những vấn đề cụ thể, những khó khăn thực tế và những giải pháp có thể triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!