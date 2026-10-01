Hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Để hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực môi trường nhằm thúc đẩy phát triển môi trường bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị Cục Môi trường thực hiện tốt Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 - Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Theo đó, Cục Môi trường cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, trong đó có Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiến độ giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Cục Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cùng các văn bản hướng dẫn để trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026), bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Cùng với đó, Cục phải chủ động phối hợp với các địa phương để tập trung giải quyết các vấn đề môi trường được dư luận quan tâm các vấn đề môi trường trọng điểm, liên tỉnh, liên vùng; đặc biệt về môi trường không khí và các lưu vực sông.

Theo Cục trưởng Cục Môi trường Tăng Thế Cường, trong 9 tháng của năm 2026, Cục đã tập trung cao hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Điểm nhấn quan trọng là việc tham mưu tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026, với nhiều quan điểm mới phù hợp với định hướng, chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức quản trị môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục đã cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hơn 80 chiến lược, quy hoạch thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá tác động môi trường, công nghệ hiện có tốt nhất.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả rõ nét. Đến nay, lĩnh vực môi trường đã cắt giảm, phân cấp 7/13 thủ tục cấp Bộ, rút ngắn hơn 52% thời gian giải quyết. Nhờ phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, lượng hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường tiếp nhận mới tại cấp bộ trong 9 tháng đầu năm 2026 đã giảm tới 70% so với giai đoạn 2021-2024, dự kiến sẽ giảm tới 90% khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành.

Cục đã tập trung kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại các dự án, cơ sở; đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất 100 cơ sở tại Khu công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân (TP. Hồ Chí Minh), ban hành 87 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 15,9 tỷ đồng và chuyển hồ sơ 5 cơ sở đến cơ quan điều tra.

Đối với lĩnh vực quản lý chất thải, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 97,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ chôn lấp giảm xuống còn 48,89%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt trên 98%; số container phế liệu tồn đọng tại cảng giảm 86,4% so với năm 2020. Công tác triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường tiếp tục được triển khai với việc xử lý 108/240 khu vực ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; đôn đốc khắc phục ô nhiễm tại 31/47 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…