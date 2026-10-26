Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Quốc hội Khóa XVI

Đơn giản hóa thủ tục, mở rộng các biện pháp cưỡng chế

Ngày 26/10, trình bày tóm tắt Tờ trình về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật gồm 6 chương, 128 điều, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo đề xuất nâng lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Dự thảo cũng quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực, sửa đổi các quy định về đối tượng bị xử lý, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hành chính.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật (ảnh QH).

Đáng chú ý, dự thảo hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, quy định đầy đủ hơn một số nội dung trong quy trình xử phạt và cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Trường hợp vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ có thể áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản.

Đối với việc thi hành quyết định xử phạt, dự thảo sửa đổi điều kiện hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền và nộp tiền phạt nhiều lần theo hướng thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm; đồng thời bổ sung trường hợp được hoãn, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo cũng bổ sung các biện pháp cưỡng chế như tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật để chặn truy cập.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội (ảnh QH).

Cùng với đó, dự thảo bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hạn chế ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

Điều chỉnh thẩm quyền xử lý hành chính, bảo đảm phù hợp thực tiễn

Về các biện pháp xử lý hành chính, dự thảo sửa đổi điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; rút ngắn thời gian xem xét, quyết định áp dụng một số biện pháp.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch UBND cấp xã. Thẩm quyền áp dụng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng cũng được đề xuất chuyển sang Trưởng Công an cấp xã. Theo nội dung Tờ trình, việc chuyển thẩm quyền đối với các biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đã được Chính phủ báo cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp (ảnh QH).

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi quy định về quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục; bổ sung một số trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Đối với việc tạm giữ, trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, dự thảo đề xuất chỉ cần lập biên bản thay vì phải ra quyết định riêng, đồng thời kéo dài thời hạn tạm giữ đến khi ra quyết định xử phạt hoặc quyết định xử phạt được thi hành xong.

Những nội dung sửa đổi này hướng tới hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính, đơn giản hóa thủ tục và điều chỉnh thẩm quyền, biện pháp xử lý phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.