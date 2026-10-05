Hoàn thiện quy định về trợ giúp pháp lý, bảo đảm tính khả thi khi triển khai

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho biết, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9770/VPCP-PL về việc chuyển phiếu ý kiến và kết quả Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Theo Công văn 9969/VPCP-PL ngày 30/9/2026, tính đến ngày 30/9, đã có 23/24 Thành viên Chính phủ cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định, trong đó có một số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua và có một số ý kiến đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung của dự thảo.

Ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý báo cáo tại buổi làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình. Các nội dung tập trung vào các quy định về Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm; chế độ, chính sách đối với trợ giúp viên pháp lý; thù lao, bồi dưỡng đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý; cùng một số quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Đối với những nội dung còn có ý kiến, Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý, tính chất đặc thù của hoạt động trợ giúp pháp lý và tác động về nguồn lực. Trong đó, việc hoàn thiện chính sách đối với trợ giúp viên pháp lý được xem xét trên cơ sở yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc kết luận buổi làm việc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Cục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm các quy định phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao khi ban hành.

Thứ trưởng lưu ý báo cáo giải trình cần được hoàn thiện theo hướng cô đọng, rõ ràng; đồng thời tiếp tục rà soát các nội dung, bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai.