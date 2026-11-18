Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo đã chỉ đạo rà soát dự thảo luật để đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đảm bảo không chồng chéo về đối tượng, về thẩm quyền, biện pháp bảo vệ với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan.

“Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đảm bảo đầy đủ và toàn diện. Trong đó đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành Phiên họp

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉnh lý hoàn thiện khái niệm và tiêu chí xác định phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đảm bảo bao quát đầy đủ các loại công trình.

Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý hoàn thiện quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là các quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết đảm bảo thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ.

Bộ Công an cũng đã chỉnh lý hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trình bày Báo cáo

Trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới khẳng định, cơ quan thẩm tra tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật cơ bản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ, về giới hạn phạm vi bảo vệ, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ, Chính phủ cơ bản giữ nguyên nội dung này và bổ sung nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Về ranh giới công trình quốc phòng, công trình lưỡng dụng, có ý kiến cho rằng khoản 5 Điều 2 đã loại trừ theo chủ thể quản lý nên có nguy cơ tạo khoảng trống, đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định chế độ pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Về phối hợp chỉ huy giữa các cơ quan công an với quân đội, có ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 36 nguyên tắc phối hợp với quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong kiểm soát không phận, chế áp phương tiện không người lái, cơ chế chỉ huy khi chuyển sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Bên cạnh đó, về quyền lợi và chuyển tiếp, có ý kiến cho rằng Điều 37 chưa xác định trách nhiệm chi trả, cơ quan giải quyết và đề nghị bổ sung nguyên tắc bồi thường hỗ trợ, thời hạn ban hành quyết định mới đối với công trình loại 2, loại 3, hiệu lực của mốc giới cũ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo

Tại Phiên họp, các đại biểu nhất trí với cơ quan soạn thảo và thẩm tra, tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, khẳng định dự thảo luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ trong luật tiêu chí trường hợp đặc biệt cấp thiết, loại biện pháp, căn cứ phạm vi thời gian thẩm quyền và trách nhiệm báo cáo khi áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định, đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cơ quan soạn thảo cần quy định rõ trong luật giới hạn bảo vệ phạm vi chế độ đối với khu vực bảo vệ hành lang và bảo vệ tiêu chí khung về phân loại công trình.

Các đại biểu dự phiên họp

Bên cạnh đó, cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng quân đội, biên phòng, cảnh sát biển và chế độ pháp lý đối với công trình lưỡng dụng. Ngoài ra, rà soát quy trình đưa công trình vào hoặc đưa ra khỏi danh mục quyền hạn của lực lượng bảo vệ, bồi thường hỗ trợ chuyển tiếp và các nguồn lực đảm bảo thi hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, theo đó, giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã cơ bản thống nhất về các nội dung của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI.