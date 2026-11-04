Hoàn thiện quy định về nhật ký xác thực, phục vụ truy vết, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 4/11, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) quan tâm đến quy định ghi nhận dữ liệu và đồng bộ nhật ký xác thực tại Điều 28 và Điều 33 của dự thảo luật.

Đại biểu thống nhất với sự cần thiết phải ghi nhận, lưu vết các hoạt động xác thực, phục vụ yêu cầu quản lý, xác minh, truy vết và phòng, chống gian lận. Theo khoản 2 Điều 28, các hoạt động xác thực được ghi nhận và đồng bộ về hệ thống quốc gia; trong đó, việc đồng bộ nhật ký không bao gồm nội dung giao dịch.

Đại biểu Dương Khắc Mai phát biểu (ảnh QH).

Tuy nhiên, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, để quy định được triển khai hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư của người dân, cần xác định rõ nguyên tắc đồng bộ thông tin tối thiểu phục vụ xác minh, truy vết; giới hạn mục đích khai thác, phân quyền truy cập và quy định thời hạn lưu giữ phù hợp với từng loại dữ liệu.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung cơ chế ghi nhận hoạt động truy cập, kiểm tra độc lập, xử lý hành vi truy cập trái phép và tạo điều kiện để chủ thể dữ liệu tra cứu, yêu cầu giải trình về việc khai thác dữ liệu của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Trần Thị Ngọc Diễm (Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ) đề nghị hoàn thiện quy định về nhật ký xác thực theo hướng bảo đảm đầy đủ thông tin kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 28, đại biểu đề nghị quy định rõ các trường thông tin kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải có trong nhật ký xác thực, gồm mã định danh, thời gian chuẩn đồng bộ quốc gia, địa chỉ IP nguồn, thông tin định danh thiết bị đầu cuối, phương thức và mức độ xác thực.

Đối với mô hình xác thực độc lập, đại biểu kiến nghị quy định cụ thể tần suất đồng bộ nhật ký xác thực về Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an theo thời gian thực hoặc định kỳ trong ngày. Qua đó, hạn chế nguy cơ dữ liệu bị can thiệp hoặc xóa dấu vết khi xảy ra sự cố an ninh mạng.

Đại biểu Trần Thị Ngọc Diễm phát biểu (ảnh QH).

Một nội dung khác được đại biểu Trần Thị Ngọc Diễm nhấn mạnh là cần bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực của dữ liệu nhật ký xác thực trong quá trình lưu trữ và trích xuất.

Theo đó, đối với dữ liệu về kết quả xác thực tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu áp dụng chữ ký số và dấu thời gian của hệ thống quản lý khi lưu trữ, trích xuất nhật ký xác thực.

Theo đại biểu, quy định này sẽ góp phần bảo đảm tính toàn vẹn, chống chối bỏ của dữ liệu, tạo điều kiện để cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sử dụng trực tiếp nhật ký xác thực làm chứng cứ, không phát sinh thủ tục giám định lại.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào việc hoàn thiện các quy định về ghi nhận, đồng bộ và khai thác nhật ký xác thực, qua đó vừa phát huy giá trị của dữ liệu điện tử trong công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.