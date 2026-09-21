Hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn, biển báo trên đường cao tốc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11/9/2026.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50km, đã khai thác từ tháng 9/2023 với quy mô 4 làn xe, tốc độ 60 - 90km/h, có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng cách nhau 4 - 5km.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Đồng thời chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024, bảo đảm các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn phù hợp thực tiễn, nhất là trên đường cao tốc.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu việc xác định khoảng cách an toàn phải gắn với tốc độ phương tiện và điều kiện thực tế của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết cùng các yếu tố liên quan nhằm bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng các địa phương và chủ đầu tư rà soát, bổ sung báo hiệu đường bộ, các hạng mục cần thiết tại những đoạn, tuyến cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Trường hợp cần thiết, phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc cũng phải được điều chỉnh, bảo đảm người điều khiển phương tiện được thông tin đầy đủ để nhận biết và chấp hành quy định.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung vào giáo trình đào tạo lái xe các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông nói chung và trên đường cao tốc nói riêng.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định, chú trọng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô.