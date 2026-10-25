Hoàn thiện quy định về hưởng lương hưu và đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội
Thảo luận tại Tổ 4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa, bảo đảm phù hợp với lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; đồng thời, hoàn thiện quy định về nguyên tắc, tiêu chí và quản lý hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-huong-luong-huu-va-dau-tu-quy-bao-hiem-xa-hoi-10440456.html