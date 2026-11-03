Hoàn thiện quy định về giám sát dịch tễ học HIV/AIDS phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Quang cảnh cuộc họp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về giám sát dịch tễ học HIV/AIDS. (Ảnh: TRẦN MINH)

Theo đó, sẽ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BYT hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục; Thông tư số 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm sửa đổi các quy định theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; đồng thời thực hiện đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế. Việc sửa đổi, bổ sung này không làm thay đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của hai Thông tư số 07/2023/TT-BYT và số 04/2023/TT-BYT.

Dự thảo gồm 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 4/4/2023; Điều 2 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28/2/2023; Điều 3 quy định hiệu lực thi hành. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số nhóm chính. Trong đó, dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 8, khoản 3 Điều 9, khoản 3 và khoản 5 Điều 11, khoản 1 Điều 15 và Điều 22 của Thông tư số 07/2023/TT-BYT.

Về phân định nhiệm vụ, cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS cấp tỉnh giữ vai trò chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật; Trạm Y tế cấp xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 53/2025/TT-BYT.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung chủ thể lựa chọn địa điểm giám sát trọng điểm là cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS cấp tỉnh, với số lượng tối đa 20 xã trên địa bàn một tỉnh, phù hợp tỷ lệ tương đương 5 huyện theo quy định tại Thông tư số 07/2023/TT-BYT. Đối với giám sát phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đơn vị đầu mối về da liễu cấp tỉnh là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi số liệu chính thức của địa phương.

Bên cạnh đó, dự thảo thay thế một số thuật ngữ để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp nhiệm vụ. Cụ thể, thay cụm từ "Cục Phòng, chống HIV/AIDS" bằng "Cục Phòng bệnh" tại toàn bộ Thông tư số 07; thay "huyện" bằng "xã" tại khoản 1 Điều 6 và Phụ lục 8; thay "cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS cấp huyện" tại khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 9 và cụm từ "cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS cấp huyện, Trạm Y tế xã" tại khoản 1 Điều 13 bằng "Trạm Y tế cấp xã". Đồng thời, thống nhất sử dụng cụm từ "Trạm Y tế cấp xã" thay cho "Trạm y tế xã" trong toàn bộ Thông tư; thay "cấp huyện" bằng "cấp tỉnh" tại khoản 1, khoản 2 Điều 10.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ khoản 5 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 07. Các trường thông tin, ghi chú tại Phụ lục 1, 2, 3 cũng được điều chỉnh theo hướng thay cụm từ "Số CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân" bằng "Số định danh cá nhân/CCCD/căn cước/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân"; thống nhất cách hướng dẫn ghi địa chỉ, bảo đảm rõ ràng giữa các biểu mẫu và thuận lợi khi triển khai thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hương Liên cho biết thêm, đối với Thông tư số 04/2023/TT-BYT, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ lục về Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, phù hợp với Luật Căn cước số 26/2023/QH15. Theo đó, thay cụm từ "Số CMND/CCCD/Hộ chiếu" bằng "Số định danh cá nhân/CCCD/căn cước/hộ chiếu"; sửa đổi khoản 5 mục ghi chú về cách ghi các thông tin này và bãi bỏ cụm từ "quận/huyện".

Bên cạnh đó, làm rõ nội dung liên quan đến số liệu xã, đưa vào phần hướng dẫn giám sát chuyên môn trọng điểm; rà soát số liệu và điều chỉnh các khái niệm khoa học theo hướng minh bạch, chính xác đối với các đối tượng được quy định tại 2 Thông tư.