Hoàn thiện quy định về dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm giải trình với nhân dân

Một trong những vấn đề được Chính phủ tập trung tiếp thu, chỉnh lý đó là hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết, phản hồi, giải trình và công khai kết quả xử lý đối với ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn

Cụ thể, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý và làm rõ các quy định nhằm bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc công khai thông tin, tổ chức lấy ý kiến mà phải gắn với trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết, phản hồi, giải trình và công khai kết quả xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 2, khoản 4 Điều 3; khoản 2 Điều 5; khoản 3 Điều 7; Điều 18, Điều 19 và các quy định có liên quan của dự thảo luật, qua đó đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, bảo đảm quyền làm chủ và tăng cường sự tham gia thực chất của nhân dân trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 7 quy định trường hợp chuyển ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo cho người kiến nghị biết và theo dõi kết quả xử lý, tránh tình trạng chuyển văn bản rồi coi như hoàn thành trách nhiệm.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ rà soát bổ sung cụm từ “tiếp nhận, xử lý” nhằm nâng cao “trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp nhận, xử lý, phản hồi, thông báo kết quả tiếp thu, giải trình và quá trình giải quyết; chủ động, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, tổ chức theo thẩm quyền.

Kết quả đánh giá mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và của người đứng đầu.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: LÂM HIỂN

Cho ý kiến về báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật của Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đánh giá, về cơ bản, các nội dung lớn của dự án luật, đã được Chính phủ rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu tối đa, nghiêm túc và trách nhiệm. Song, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện 7 nội dung.

Trong đó, về tiếp nhận, chuyển, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, làm rõ trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, chuyển kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho người kiến nghị; xác định đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan. Đồng thời, rà soát, bảo đảm thống nhất với pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết luận nội dung họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung rà soát dự thảo luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và một số nội dung thuộc thẩm quyền.