Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan ở trung ương thực hiện rà soát, xác định và tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc để trao đổi, thống nhất nhận diện về các điểm nghẽn và các vấn đề vướng mắc, bất cập có tính hệ thống, liên ngành, cản trở phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý đồng bộ, kịp thời, nhất là các vấn đề đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành bộ máy mới và việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, các cơ quan liên quan bước đầu nhận diện, đề xuất xử lý một số vấn đề vướng mắc, bất cập có tính hệ thống, liên ngành tập trung vào các lĩnh vực như: Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, an toàn; Vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, vị trí việc làm và thực hiện cải cách tiền lương; Sở hữu, phát triển, quản lý nhà ở; Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; Một số cơ chế, chính sách về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), tính đến ngày 31/10/2026 đã tổng hợp 113 văn bản QPPL thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Tuy nhiên, còn 6 nội dung tại 2 văn bản QPPL cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện quy định về chứng cứ điện tử, tố tụng điện tử, hồ sơ điện tử, tống đạt điện tử, phiên họp trực tuyến trong tố tụng dân sự và cập nhật các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với mô hình tổ chức tòa án nhân dân.

TANDTC tập trung xử lý các văn bản không còn phù hợp, nghiên cứu tích hợp các văn bản có cùng phạm vi điều chỉnh, hạn chế quy định phân tán, trùng lặp. Từ đó, TANDTC đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản QPPL, thay thế 7 văn bản QPPL và ban hành mới 10 văn bản QPPL, hướng tới tinh gọn, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Lộ trình xử lý văn bản được TANDTC đề ra trong năm 2026 gồm: Xử lý 4 văn bản (1 Nghị quyết của Quốc hội; 1 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; 1 thông tư liên tịch; 1 thông tư). Tập trung xử lý các văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành về tổ chức phiên tòa trực tuyến, phá sản và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; ban hành mới văn bản về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án chuyên biệt.

Năm 2027, TANDTC dự kiến xử lý 17 văn bản QPPL (1 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 1 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; 13 thông tư và 2 thông tư liên tịch). Phương án được TANDTC đề ra là hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của tòa án, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm trật tự phiên tòa...

Đại diện TANDTC cho biết, lộ trình xử lý văn bản QPPL giai đoạn 2028 - 2030 cũng được xây dựng xong. Cụ thể, dự kiến xử lý 4 văn bản QPPL (2 bộ luật, luật và 2 thông tư liên tịch). Trong đó, đáng chú ý là việc thay thế Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; hoàn thiện các quy định về tố tụng điện tử, chứng cứ điện tử, thủ tục tố tụng và bảo đảm thống nhất với Luật Thi hành án hình sự năm 2025.

Theo TANDTC, ngay từ thời điểm này, ngành tòa án tập trung đổi mới tổ chức bộ máy TAND, xây dựng tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp đặt ra những vấn đề mới cần được hoàn thiện về thể chế. Coi trọng hoàn thiện khung pháp lý về tố tụng điện tử, chứng cứ điện tử, hồ sơ điện tử, chữ ký số, tống đạt điện tử, tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến và thanh toán trực tuyến trong hoạt động tố tụng…

Bên cạnh đó, toàn ngành đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, nhất là các quy định về quy tắc tố tụng, tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc, cơ chế quản lý và bảo đảm điều kiện hoạt động của tòa án chuyên biệt.