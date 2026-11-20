Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 7 chương, 40 điều. sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.

Quốc hội thông qua dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Theo đó, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng hoặc vai trò đặc biệt quan trọng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn, nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của Nhà nước. Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, công trình an ninh, khu an ninh và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình an ninh, khu an ninh phân thành loại A, loại B và loại C. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành loại I, loại II và loại III.

Bộ Công an là cơ quan đầu mối bảo vệ công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và có trách nhiệm đánh giá nguy cơ đe dọa công trình, hướng dẫn cơ quan quản lý, sử dụng công trình xây dựng phương án bảo vệ công trình, tổ chức lực lượng bảo vệ công trình; lập hồ sơ bảo vệ công trình trong đó có bản đồ, sơ đồ, văn bản xác định mốc giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo vệ công trình; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ công trình của cơ quan quản lý, sử dụng công trình; điều phối các lực lượng bảo vệ công trình trong trường hợp cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Ban soạn thảo đã tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các nội dung:

Một là, Ban soạn thảo đã rà soát dự thảo Luật để đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm không chồng chéo về đối tượng, thẩm quyền, biện pháp bảo vệ với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan.

Hai là, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; bảo đảm đầy đủ, toàn diện, trong đó đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba là, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện khái niệm và tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm bao quát đầy đủ các loại công trình.

Bốn là, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết, bảo đảm thống nhất với Luật Tổ chức của Chính phủ.

Năm là, Ban soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.