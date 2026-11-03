Hoàn thiện quy định trưng mua tài sản, bảo đảm quyền lợi người dân
Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị tăng tính chủ động cho chính quyền cấp xã trong tình huống khẩn cấp, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người có tài sản được trưng mua, trưng dụng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-quy-dinh-trung-mua-tai-san-bao-dam-quyen-loi-nguoi-dan-246261103091930571.htm