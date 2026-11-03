Hoàn thiện quy định trưng mua tài sản, bảo đảm quyền lợi người dân

Trong tháng 10, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phản ánh những chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và tăng cường điều hành, giám sát tiến độ dự án. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.