Hoàn thiện quy định tổ chức các kỳ thi kỹ năng nghề trong nước và quốc tế

Dự thảo được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức các kỳ thi kỹ năng nghề. Ảnh: CĐN

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã tổ chức 12 kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham gia 11 kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và 9 lần tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Theo tiêu chuẩn và quy định của Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới về độ tuổi, đối tượng thí sinh tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề trong nước và quốc tế chiếm đại đa số là học sinh, sinh viên nhưng hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể hoạt động tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề.

Dự thảo quy định cụ thể các khâu từ lựa chọn nghề, xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, xây dựng đề thi, đăng ký, huấn luyện thí sinh và cử thí sinh tham dự thi, tổ chức thi đối với kỳ thi kỹ năng nghề trong nước và chuẩn bị, tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Nghề được lựa chọn tổ chức thi có thể là nghề thuộc danh mục nghề nghiệp Việt Nam, danh mục nghề đào tạo; nghề được tổ chức tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế; hoặc nghề mới, nghề đáp ứng yêu cầu ưu tiên của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hội nhập quốc tế, cũng như nghề được đề xuất bởi bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp.

Đối với những nghề tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia trùng với nghề được tổ chức tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế, dự thảo quy định việc biên soạn đề thi dựa trên mô tả kỹ thuật, tài liệu liên quan và đề thi được sử dụng tại kỳ thi quốc tế.

Dự thảo xác định kỳ thi kỹ năng nghề không chỉ nhằm lựa chọn thí sinh dự thi mà còn góp phần thúc đẩy học tập, rèn luyện kỹ năng nghề; nâng cao chất lượng dạy và học; giúp cơ sở giáo dục tiếp cận thiết bị, công nghệ mới trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Đối với kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế, người học được lựa chọn có thể là thí sinh đã đoạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Dự thảo đồng thời quy định trường hợp người học không tham dự kỳ thi quốc gia nhưng được cơ sở giáo dục, hiệp hội, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp lựa chọn, đề cử tham dự kỳ thi quốc tế bằng kinh phí xã hội hóa, tự bảo đảm, với điều kiện đáp ứng các quy định của kỳ thi quốc tế.