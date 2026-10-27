Hoàn thiện quy định quản lý chất ma túy, tiền chất trong lĩnh vực thiết bị ytế

Tham dự cuộc họp diễn ra chiều 26/10 có đại biểu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế TP. Hà Nội là thành viên Tổ soạn thảo.

Hoàn thiện dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý

Thông tư được xây dựng nhằm thống nhất danh mục các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế và quy định quản lý nhà nước đối với các chất này; đồng thời thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 28/2026/NĐ-CP.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Việc ban hành danh mục sẽ bảo đảm tính đồng bộ với các quy định về quản lý thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế có chứa chất ma túy, tiền chất hiện được quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định số 148/2025/NĐ-CP.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế đã nhận được 56 văn bản góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Thông tư gửi kèm Công văn số 7323/BYT-HTTB. Trong đó, 28 văn bản nhất trí hoặc không có ý kiến góp ý; 28 văn bản tham gia góp ý đối với nội dung dự thảo.

Trên cơ sở các ý kiến nhận được, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo. Các nội dung chỉnh lý gồm: bổ sung các chất ma túy, tiền chất vào danh mục tại Phụ lục I và Phụ lục II; bổ sung một số nội dung tại Điều 4; chuyển nội dung báo cáo tại Điều 6 của dự thảo gửi xin ý kiến thành khoản 6 Điều 4 cho phù hợp; sửa đổi một số quy định liên quan đến chế độ báo cáo về chất ma túy, tiền chất trong lĩnh vực thiết bị y tế và bổ sung điều khoản tham chiếu.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư. Nội dung tập trung vào việc bổ sung một số tiền chất thuộc "Danh mục IVC. Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy" tại Nghị định số 28/2026/NĐ-CP vào Phụ lục II của dự thảo; việc không bổ sung quy định về chất ngoại kiểm chứa chất ma túy, tiền chất và chất chuẩn ma túy, tiền chất dùng để kiểm tra chất lượng thiết bị y tế chẩn đoán in vitro; cùng các vấn đề liên quan đến điều khoản tham chiếu và hồ sơ đề nghị thẩm định.

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: Trần Minh

Bảo đảm quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động hợp pháp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phân tích, sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi cơ chế quản lý nhà nước vừa bảo đảm chặt chẽ, phòng ngừa rò rỉ, lạm dụng ma túy và tiền chất, vừa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và cung ứng thiết bị y tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc ban hành Thông tư về danh mục và quản lý nhà nước đối với các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế là cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thiết bị y tế và thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 28/2026/NĐ-CP.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của thành viên Tổ soạn thảo tại cuộc họp, biên tập, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo theo hướng khoa học, có tính khả thi cao. Trong đó, cần làm rõ quy định về phân loại các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế theo hai phụ lục ban hành kèm theo Thông tư và các quy định quản lý nhà nước đối với những chất này.

Đối với Vụ Pháp chế, Thứ trưởng yêu cầu phối hợp rà soát hồ sơ đề nghị thẩm định Thông tư, bảo đảm tuân thủ khoản 3 Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; đối chiếu dự thảo với Nghị định số 28/2026/NĐ-CP và các văn bản liên quan còn hiệu lực tại thời điểm trình ký.

Đồng thời, rà soát Nghị định số 105/2021/NĐ-CP về phòng, chống ma túy và hệ thống văn bản quản lý thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Về trình tự xây dựng văn bản, Thứ trưởng yêu cầu áp dụng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn hiện hành, trong đó có Luật số 87/2025/QH15; rà soát đầy đủ các yêu cầu về thẩm quyền, hồ sơ, lấy ý kiến, thẩm định và ban hành.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc xây dựng Thông tư cần bảo đảm đồng thời ba mục tiêu: kiểm soát chặt chẽ nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy; tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thiết bị y tế hợp pháp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, tránh chồng chéo giữa các cơ quan quản lý.