Hoàn thiện quy định quản lý chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu

Người bệnh tập luyện phục hồi chức năng trong quá trình điều trị bệnh bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai (thành phố Hà Nội). (Ảnh: H. VÂN)

Thứ trưởng Thường trực Y tế Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà sẽ cùng với Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ dựa trên cơ sở tổng kết đánh giá thi hành, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp…

Theo đó, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề xuất sửa đổi 9 Điều và 3 Phụ lục của Thông tư số 32/2025/TT-BYT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Báo cáo của đại diện Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, các nội dung sửa đổi bổ sung hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu hòa hợp với quốc tế; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; xử lý kịp thời các vi phạm chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu; việc sửa đổi không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 13/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ).

Đáng chú ý, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2025/TT-BYT cũng như các Thông tư khác thuộc lĩnh vực y học cổ truyền là các bước để cụ thể hoá nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách hướng đến mục tiêu xây dựng Luật Y học cổ truyền, dự kiến trình Quốc hội vào cuối năm 2028.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, việc sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý chặt chẽ chất lượng, an toàn thuốc với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong việc kinh doanh và hội nhập quốc tế; cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư; giao Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược và đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo để thống nhất nội dung ban hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của nguồn dược liệu Việt Nam, thúc đẩy phát triển nền y học cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, an toàn và bền vững.