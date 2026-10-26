Hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Làm rõ trách nhiệm nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Góp ý quy định về trách nhiệm tổ chức nghiệm thu PCCC tại khoản 5 Điều 2 dự thảo Luật, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với phương án giao chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần giảm chi phí tuân thủ.

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý câu chữ để xác định rõ chủ thể, trách nhiệm pháp lý; đồng thời bổ sung cơ chế xử lý đối với trường hợp nghiệm thu không bảo đảm yêu cầu thiết kế về PCCC.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: C.T.V

Đồng chí cũng đề nghị làm rõ điều kiện nghiệm thu từng phần công trình, hạng mục công trình. Theo đó, phần đưa vào sử dụng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn PCCC theo thiết kế được thẩm định, bảo đảm hoạt động của hệ thống PCCC dùng chung và không bị ảnh hưởng bởi phần công trình còn tiếp tục thi công. Việc tự nghiệm thu không làm thay đổi nghĩa vụ tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ công trình quan trọng gắn với yêu cầu phát triển

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các công trình trọng yếu trước những nguy cơ mới như tấn công mạng, sử dụng phương tiện bay không người lái và hoạt động phá hoại.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Ảnh: C.T.V

Đồng chí đánh giá dự thảo đã có nhiều điểm đổi mới, nhất là phân định nhóm công trình, thẩm quyền quản lý và chuyển từ cơ chế cấm tuyệt đối sang quản lý có điều kiện trong hành lang bảo vệ, góp phần hài hòa yêu cầu an ninh với phát triển kinh tế-xã hội và quyền lợi của người dân.

Về phạm vi điều chỉnh, đồng chí đề nghị xác định tiêu chí công trình quan trọng dựa trên tính chất, mức độ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, tránh bỏ sót các công trình do doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc các bộ quản lý. Đồng thời, cần cụ thể hóa các tiêu chí còn định tính tại dự thảo, tăng tính minh bạch và khả thi trong thực hiện.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại phiên thảo luận tổ - Ảnh: C.T.V

Đối với tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng chí đề nghị thống nhất nguyên tắc áp dụng giữa luật này với các luật chuyên ngành về thủy lợi, đê điều, điện lực, giao thông và hàng không; nghiên cứu cơ chế giải quyết thủ tục qua một đầu mối tại những khu vực có nhiều chế độ bảo vệ đan xen.

Bên cạnh đó, cần làm rõ thẩm quyền cấp phép hoạt động bay, thống nhất quản lý vùng trời theo quy định pháp luật hiện hành; quy định việc xác định mốc giới bảo vệ trên thực địa, thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, đồng thời bảo đảm cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi quyền sử dụng đất của người dân bị hạn chế.

Tăng cường phối hợp bảo vệ công trình quan trọng tại khu vực biên giới, biển, đảo

Đồng chí Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Về phạm vi điều chỉnh tại khoản 2 Điều 1, đồng chí đề nghị quy định rõ việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự được thực hiện theo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thay vì sử dụng cụm từ chung “theo quy định của pháp luật”, nhằm bảo đảm chính xác, cụ thể hơn. Đối với các khái niệm tại Điều 2, đồng chí đề nghị chỉnh lý cách diễn đạt về “khu vực cấm”, đồng thời rà soát quy định tại khoản 7 để tránh trùng lặp.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước tại Điều 39, đồng chí đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại khu vực biên giới, hải đảo, thềm lục địa; phối hợp kiểm soát không phận và xử lý thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời khu vực công trình.

Theo đồng chí, việc bổ sung quy định này là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ các công trình quan trọng ở địa bàn đặc thù như giàn khoan dầu khí, cáp quang trên biển và các công trình nằm trong vành đai biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong tình hình mới.

Bảo đảm thống nhất trong phối hợp bảo vệ công trình quan trọng

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc ban hành luật là cần thiết nhằm thay thế Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển không gian mạng và xuất hiện các phương tiện bay không người lái.

Về phạm vi điều chỉnh, đồng chí cho rằng khó phân định hoàn toàn rạch ròi giữa luật này với các luật về bảo vệ công trình quốc phòng, khu vực quân sự, cảnh vệ và an ninh mạng do có sự giao thoa về đối tượng, nhiệm vụ bảo vệ. Đồng chí đánh giá quy định dẫn chiếu việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu vực quân sự thực hiện theo pháp luật chuyên ngành là phù hợp; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, địa phương để bảo đảm thống nhất trong triển khai các biện pháp bảo vệ.

Đối với quy định tại Điều 14 về chuyển mục đích sử dụng công trình an ninh và khu vực an ninh, đồng chí đồng tình giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện, góp phần bảo đảm tính linh hoạt và tránh quy định quá dài trong luật.

Về chế độ bảo vệ khu vực cấm, khu vực bảo vệ tại Điều 20, đồng chí cho rằng việc hạn chế một số hoạt động, như: Ghi âm, ghi hình, định vị, đo vẽ là cần thiết đối với những công trình, khu vực có yêu cầu bảo vệ đặc biệt hoặc trong thời gian nhất định. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.