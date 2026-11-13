Hoàn thiện quy định kế toán, kiểm toán: Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 13/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò của báo cáo kế toán trong việc cung cấp thông tin trung thực, hợp lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo ông, thông tin kế toán không chỉ phục vụ chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với người cho vay, cơ quan thuế, các tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ và những chủ thể khác. Vì vậy, báo cáo kế toán phải phản ánh chính xác tình hình, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội (ảnh QH).

Bộ trưởng cho rằng, kế toán, kiểm toán là những lĩnh vực nghề nghiệp có hệ thống chuẩn mực, quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn chuyên môn chặt chẽ trên thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của các tổ chức kế toán, kiểm toán quốc tế, do đó cần tuân thủ các chuẩn mực chung, hướng tới bảo đảm chất lượng thông tin kế toán.

Một vấn đề được đặt ra khi sửa đổi luật là nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán đang tăng, trong khi nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ còn hạn chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, cả nước hiện có khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có khoảng 12.500 doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trong khi đó, cả nước có khoảng 2.500 kế toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng thực tế chỉ có hơn 500 người tham gia cung cấp dịch vụ kế toán.

Quang cảnh phiên họp (ảnh QH).

Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và các chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhu cầu thuê dịch vụ kế toán được dự báo tiếp tục tăng. Vì vậy, việc sửa đổi luật hướng tới cụ thể hóa các điều kiện để kế toán viên có đủ năng lực được tham gia cung cấp dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng. Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát quy định về quyền, nghĩa vụ của người hành nghề, điều kiện hành nghề, các hành vi bị nghiêm cấm và biện pháp phòng, chống xung đột lợi ích. Mục tiêu là hoàn thiện quy định để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của kế toán, kiểm toán trong nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.