Hoàn thiện quy định đặt, đổi tên đường và công trình công cộng

Đề xuất nhiều quy định mới về đặt, đổi tên đường phố. Ảnh THU HÀ

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân được quyết định đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu của mình hoặc do mình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, nếu công trình được sử dụng để khai thác, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng. Quy định được xây dựng theo hướng khuyến khích, không bắt buộc, nhằm tôn trọng quyền sở hữu, quyền tự chủ của tổ chức, cá nhân và tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo xác định HĐND cấp tỉnh quyết định việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn. Một số khâu trung gian được đề xuất lược bỏ, trong đó có quy định bắt buộc lấy ý kiến cơ quan quản lý văn hóa ở Trung ương đối với phương án đặt tên, đổi tên tại đô thị loại đặc biệt. Việc điều chỉnh nhằm tăng tính chủ động cho địa phương, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nguyên tắc lựa chọn tên, dự thảo hướng đến bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa, tính khoa học, ổn định, dễ nhận biết và tương xứng với vị trí, chức năng, cấp, quy mô, ý nghĩa của đường phố, công trình công cộng. Đối với tên danh nhân, dự thảo đề xuất chỉ sử dụng tên người đã từ trần ít nhất 10 năm, trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với việc đổi tên, dự thảo phân định trường hợp phải đổi tên và trường hợp được xem xét đổi tên, đồng thời yêu cầu đánh giá tác động đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan...

Dự thảo cũng quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng và quản lý ngân hàng tên dưới dạng số. Thông tin được cập nhật, chia sẻ và kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan. Biển tên đường có thể tích hợp mã QR hoặc phương thức điện tử phù hợp, giúp người dân tra cứu tên gọi, lịch sử, ý nghĩa và vị trí địa lý. Bộ VH-TT-DL dự kiến trình Chính phủ xem xét và ban hành nghị định trong tháng 12-2026

Dự thảo hoàn thiện nguyên tắc mỗi đường đô thị sử dụng một tên thống nhất. Việc phân đoạn và đặt tên riêng chỉ được xem xét trong trường hợp đặc biệt, khi có sự thay đổi rõ rệt về chức năng, cấp đường, đặc điểm không gian đô thị hoặc yếu tố lịch sử, văn hóa. Quy định này hướng đến hạn chế tình trạng một tuyến đường bị chia thành nhiều đoạn mang tên khác nhau, gây khó khăn cho việc nhận diện và quản lý.