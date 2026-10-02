Mở rộng công bố thông tin bằng tiếng Anh và về phát triển bền vững

Theo ban soạn thảo, sau hơn 5 năm triển khai Thông tư số 96/2020/TT-BTC, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức vận hành và yêu cầu quản lý. Tuy nhiện, việc triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP), hệ thống công bố thông tin một đầu mối, yêu cầu tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh và thúc đẩy công bố thông tin về phát triển bền vững đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng, nội dung, phương thức, thời hạn và trách nhiệm công bố thông tin.

Bên cạnh đó, dự thảo được xây dựng để cập nhật, cụ thể hóa các quy định mới của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời triển khai các định hướng tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 về nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch và từng bước tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Trước hết, dự thảo bổ sung Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSC) và các tổ chức trung gian tham gia hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP vào phạm vi đối tượng công bố thông tin.

Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán. Ảnh: T.L

Nội dung công bố tập trung vào tình trạng hoạt động, sự cố công nghệ thông tin, khả năng thanh toán và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường. Việc bổ sung các chủ thể này nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin khi triển khai cơ chế CCP.

Một nội dung đáng chú ý khác là mở rộng đối tượng và hoàn thiện lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh. Dự thảo đề xuất mở rộng nghĩa vụ này đối với một số đối tượng ngoài phạm vi quy định hiện hành, đồng thời quy định lộ trình thực hiện.

Theo đó, chậm nhất từ ngày 1/1/2028, các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh. Nếu có khác biệt giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng; tổ chức có trách nhiệm kịp thời đính chính và công bố lại thông tin.

Đối với phát triển bền vững, dự thảo bổ sung quy định và phụ lục riêng về công bố thông tin, bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế.

Trường hợp công ty chưa công bố một hoặc một số chỉ tiêu, công ty phải nêu lý do, nguyên nhân và kế hoạch, lộ trình triển khai trong kỳ báo cáo tiếp theo. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp thuộc đối tượng phải báo cáo theo pháp luật chuyên ngành.

Hoàn thiện nghĩa vụ công bố thông tin của các chủ thể

Đối với công ty đại chúng, dự thảo điều chỉnh thời hạn công bố báo cáo thường niên theo hướng quy định thời hạn cuối là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn công bố báo cáo tình hình quản trị công ty được đề xuất sửa thành 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Về tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên, dự thảo yêu cầu công bố đầy đủ tài liệu thay vì chỉ công bố đường dẫn. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về thời hạn cập nhật khi tài liệu có thay đổi và công bố thông tin về kiến nghị của cổ đông.

Các trường hợp công bố thông tin bất thường cũng được rà soát, bổ sung. Dự thảo quy định thêm nội dung về hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thời hạn công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đối với tổ chức phát hành, dự thảo bổ sung, hoàn thiện nghĩa vụ công bố thông tin về sử dụng vốn huy động từ chào bán trái phiếu và giải trình một số biến động về kết quả kinh doanh.

Đối với công ty chứng khoán, dự thảo bổ sung các trường hợp phải công bố thông tin, trong đó có trách nhiệm liên quan đến hoạt động bán giải chấp chứng khoán.

Đối với công ty quản lý quỹ, dự thảo bổ sung nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trong một số trường hợp quản lý tài sản ủy thác và khách hàng chỉ định đầu tư. Bên cạnh đó, dự thảo tăng cường công bố thông tin về người nội bộ và người có liên quan của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Một nhóm nội dung khác liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn và các đối tượng khác.

Với giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, dự thảo điều chỉnh ngưỡng và phương thức công bố thông tin theo hướng bỏ ngưỡng giao dịch theo ngày, đồng thời điều chỉnh ngưỡng tính theo tháng. Một số trường hợp giao dịch không chủ động được đề xuất miễn nghĩa vụ công bố thông tin dự kiến giao dịch.

Đối với cổ đông lớn, dự thảo cho phép gộp các giao dịch liên tục làm thay đổi sở hữu qua các ngưỡng 1% trong 5 ngày làm việc vào một bản công bố thông tin.

Đồng thời, dự thảo quy định tất cả nhà đầu tư có giao dịch trong ngày thuộc nhóm phải công bố thông tin khi tổng giao dịch của nhóm làm thay đổi sở hữu qua các ngưỡng công bố thông tin.

Đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với cơ chế vận hành của hệ thống CCP, hệ thống công nghệ thông tin mới KRX và pháp luật hiện hành.

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn./.