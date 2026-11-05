Hoàn thiện quy định bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và phòng cháy, chữa cháy

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại phiên họp - Ảnh: CTV

Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị, cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo; đồng thời đề xuất một số vấn đề nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đồng chí đánh giá việc nâng cấp Pháp lệnh năm 2007 thành Luật là yêu cầu cấp thiết, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Về quy định lập hồ sơ quản lý công trình an ninh và khu an ninh tại khoản 1 và khoản 2, Điều 12, đồng chí thống nhất với yêu cầu chuẩn hóa hồ sơ, trong đó có hồ sơ thiết kế, hoàn công công trình. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng thực tế hiện nay có nhiều công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước hoặc tiếp quản qua các thời kỳ, nên việc lưu giữ đầy đủ bản vẽ thiết kế ban đầu và hồ sơ hoàn công gặp nhiều khó khăn, thậm chí một số tài liệu đã thất lạc.

Vì vậy, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cơ chế ngoại lệ hoặc quy định chuyển tiếp, cho phép sử dụng hồ sơ kiểm định, đánh giá hiện trạng thay thế hồ sơ gốc đối với những công trình không còn đầy đủ tài liệu. Qua đó, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị quản lý công trình thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đối với quy định về hợp tác quốc tế trong bảo vệ công trình quan trọng tại Điều 37, đồng chí đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ đối với hệ thống cáp quang biển và hạ tầng viễn thông xuyên biên giới. Theo đồng chí, đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh thông tin và nền kinh tế số. Các sự cố đứt cáp quang biển quốc tế thời gian qua cho thấy nguy cơ gián đoạn hạ tầng này có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, xã hội.

Do đó, đồng chí đề nghị bổ sung vào khoản 2, Điều 37 nội dung hợp tác quốc tế trong bảo vệ, ứng cứu sự cố đối với các tuyến cáp quang biển và kết nối viễn thông xuyên biên giới. Đồng thời, quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành liên quan trong bảo vệ công trình cáp ngầm trên biển; bảo đảm phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí tập trung góp ý hai nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thứ nhất, về các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 3, Điều 2 của dự thảo, đồng chí cho rằng quy định hiện mới đề cập hành vi làm giả, làm sai lệch hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế và kết quả thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, nhưng chưa bao quát hành vi làm giả, làm sai lệch hồ sơ, kết quả nghiệm thu do chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông tổ chức thực hiện.

Trong khi đó, khi chuyển sang cơ chế chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả, các hồ sơ này là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật. Vì vậy, đồng chí đề nghị bổ sung hành vi làm giả, làm sai lệch hồ sơ nghiệm thu, kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm; đồng thời rà soát, bổ sung chế tài tương ứng, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả thực thi.

Thứ hai, về công tác kiểm tra định kỳ phòng cháy, chữa cháy quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 11, đồng chí đề nghị nghiên cứu điều chỉnh trách nhiệm của các cơ quan theo hướng phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện thực tế tại địa phương.

Theo đồng chí, hiện nay số lượng cơ sở thuộc diện kiểm tra định kỳ rất lớn, phân bố trên phạm vi rộng. Việc các cơ quan cùng tham gia kiểm tra liên ngành trên nhiều địa bàn gây khó khăn trong bố trí nhân lực; nếu mỗi cơ quan tổ chức kiểm tra riêng còn có thể dẫn đến chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở.

Từ thực tiễn đó, đồng chí đề nghị quy định cơ quan Công an và UBND cấp xã là lực lượng thường trực thực hiện kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn. Riêng cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở thuộc dự án, công trình nằm trong diện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.