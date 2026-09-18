Hoàn thiện Quy chế hoạt động Tổ công tác Hệ sinh thái tận dụng các FTA

Ngày 18/9, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp Tổ công tác triển khai nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA lần 1 nhằm tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của các thành viên Tổ công tác triển khai nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA.