Đồng chí Phạm Quang Long, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Theo đề xuất, phương án Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhằm số hóa quy trình đăng ký phương tiện, theo dõi trạng thái xử lý thủ tục của từng lực lượng, thu phí hạ tầng và thống kê, báo cáo.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống tập trung triển khai thí điểm đối với 4 luồng nghiệp vụ, gồm xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phương tiện không chở hàng theo hai chiều Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam. Các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và Ban Quản lý cửa khẩu vẫn thực hiện xác nhận nghiệp vụ theo thẩm quyền; việc kiểm soát phương tiện ra, vào được thực hiện trên nền tảng thống nhất.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: NL

Theo lộ trình đề xuất, VNPT Quảng Trị sẽ hỗ trợ đầu tư, lắp đặt thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm để vận hành thử nghiệm trong 3 tháng.

Dự kiến, hệ thống được lắp đặt trong tháng 12/2026, vận hành thí điểm đến cuối tháng 3/2027. Sau đó, các đơn vị sẽ đánh giá kết quả, hoàn thiện phương án và triển khai các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định, hướng tới vận hành chính thức từ tháng 4/2027.

Đồng chí Phạm Quang Long, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với phương án triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Tuy nhiên, để bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ và khả thi trong quá trình vận hành, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phối hợp giữa các lực lượng chức năng; làm rõ phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có. Đồng thời, cần tổ chức kiểm thử, giám sát quá trình vận hành thí điểm và đánh giá đầy đủ kết quả trước khi đề xuất triển khai chính thức.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: NL

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thống nhất chủ trương triển khai thí điểm mô hình Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đồng thời đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, VNPT và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai phải được nghiên cứu trên cơ sở một phương án tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ, có khả năng kết nối với các hoạt động logistics và phù hợp với điều kiện thực tế tại cửa khẩu. Trong đó, cần đánh giá đầy đủ hạ tầng đã được đầu tư để có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại những cửa khẩu đã triển khai mô hình này; trên cơ sở đó hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phối hợp liên ngành, phương án kết nối và vận hành hệ thống trước khi tổ chức thí điểm. Kết quả triển khai tại Lao Bảo sẽ là cơ sở để đánh giá, xem xét nhân rộng mô hình tại các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh.