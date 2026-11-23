Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung chủ trì cuộc họp.

Mới đây, tại Hà Nội, chủ trì cuộc họp về xây dựng Cơ sở dữ liệu về tôn giáo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ hoàn thiện phương án thẩm định, phê duyệt dự án trước ngày 25/11, đồng thời rà soát khối lượng công việc và khả năng giải ngân đến ngày 15/12.

Dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế.

Khoảng 78% hồ sơ đã được thu thập và tạo lập

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, đến ngày 15/11, việc thu thập, tạo lập dữ liệu đạt 91.028 trong tổng số 117.252 hồ sơ, tương đương khoảng 78%. Trong 34 tỉnh, thành phố, 25 địa phương đạt trên 80% khối lượng, trong đó 10 địa phương đã hoàn thành toàn bộ.

Ban Tôn giáo Chính phủ dự kiến tỷ lệ thu thập, tạo lập hồ sơ đạt khoảng 90% vào ngày 30/11; phấn đấu trước ngày 15/12 hoàn tất việc thu thập, tạo lập, đối soát, làm sạch và phê duyệt dữ liệu.

Nhóm thông tin về tôn giáo đã được tích hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đây là một trong tám nhóm dữ liệu cần tích hợp. Phần mềm cũng đã kết nối với VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thông tin về tôn giáo và cơ sở tôn giáo.

Tháo gỡ vướng mắc trong thẩm định và bố trí kinh phí

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết hồ sơ dự án đã được trình Vụ Kế hoạch - Tài chính. Tại cuộc họp ngày 11/11, Trung tâm Chuyển đổi số đánh giá thiết kế cơ sở đạt yêu cầu. Để hoàn thiện hồ sơ phê duyệt, các đơn vị cần rà soát thẩm quyền và xác định những cấu phần có thể dùng chung với Cơ sở dữ liệu về dân tộc và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tránh đầu tư trùng lặp.

Sau khi dự án được phê duyệt, các đơn vị còn phải lựa chọn nhà thầu, phát triển phần mềm, kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin và nghiệm thu trước khi vận hành. Căn cứ khối lượng còn lại, Ban Tôn giáo Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2027 và đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nguồn vốn.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung giao Ban Tôn giáo Chính phủ chủ động lựa chọn phương án thẩm định và phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến thẩm định theo chức năng. Các đơn vị chuyên môn hỗ trợ về tài chính, kế toán và công nghệ.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Tôn giáo xác định khối lượng công việc có thể thực hiện đến ngày 15/12, số vốn cần điều chỉnh và kinh phí còn lại để cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất phương án giải quyết theo đúng quy định. Việc xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2027 phải căn cứ vào tiến độ, khối lượng thực tế và khả năng bố trí ngân sách.

vtv.vn Xem link nguồn