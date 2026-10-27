Hoàn thiện phương án sáp nhập 2 trường cao đẳng

Chiều 27-10, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để nghe phương án tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chủ trì cuộc họp.

Theo phương án, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang sau khi tổ chức lại sẽ kế thừa cơ cấu tổ chức của 2 trường trước sắp xếp, gồm: Ban Giám hiệu (1 Hiệu trưởng và 5 Phó Hiệu trưởng); 4 phòng chức năng; 5 khoa và 3 trung tâm. Trường dự kiến có 365 nhân sự.

Về ngành nghề đào tạo, sau tổ chức lại, trường sẽ kế thừa các ngành, nghề 2 trường đã được cấp phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; ưu tiên ngành, nghề đang có quy mô người học lớn, kết quả tuyển sinh ổn định, gắn với nhu cầu nhân lực của tỉnh và có sẵn đội ngũ giáo viên, xưởng, thiết bị. Đối với ngành trùng giữa 2 trường sẽ hợp nhất chương trình, chuẩn đầu ra, danh mục thiết bị và học liệu; tổ chức đào tạo theo mô hình dùng chung nguồn lực, lựa chọn địa điểm phù hợp với chuyên môn và điều kiện thực hành…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và các sở liên quan đã báo cáo, trao đổi một số nội dung như: Rà soát lại tài sản dùng chung, số liệu tại phương án tự chủ tài chính sau sắp xếp…

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang nhằm tập trung nguồn lực, mở rộng ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí cơ bản thống nhất với các nội dung trong đề án và giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các sở, đơn vị để rà soát, thống nhất số liệu trong phương án tự chủ tài chính, bổ sung nội dung đánh giá sự cần thiết và hiệu quả khi sáp nhập; phối hợp với 2 trường thống nhất tên và chức năng của các phòng, trung tâm sau tổ chức lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các nội dung trong phương án, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho ý kiến. Từ nay đến cuối năm, các trường hoàn thành các dự án đang triển khai; Sở Tài chính hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán cho 2 trường. Dự kiến, đầu năm 2027, trường mới sẽ đi vào hoạt động.